https://ria.ru/20211026/evraev-1756274241.html
Врио главы Ярославской области Евраев принял участие в заседании облдумы
Врио главы Ярославской области Евраев принял участие в заседании облдумы - РИА Новости, 26.10.2021
Врио главы Ярославской области Евраев принял участие в заседании облдумы
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев принял участие в заседании областной Думы и заявил, что правительство региона готово к конструктивному... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:16
2021-10-26T12:16
2021-10-26T12:16
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политика
ярославская область
владимир путин
единая россия
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михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев принял участие в заседании областной Думы и заявил, что правительство региона готово к конструктивному диалогу с депутатами ради благополучия жителей, сообщает областное правительство.В своем вступительном слове Евраев подчеркнул, что правительство области готово к конструктивному диалогу и совместной работе с депутатами."Сейчас есть очень много острых вопросов, по которым каждый день необходимо принимать решения. Это и прохождение отопительного сезона, и, безусловно, ситуация с ковидом. Второе направление нашей совместной работы – в целом стратегическое развитие Ярославской области. Люди хотят видеть результаты. Для этого мы с вами должны работать сообща", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Врио главы региона ответил на вопросы представителей политических фракций, отметив важность диалога с представителями всех политических сил. Одна из первоочередных задач, над которой, по мнению Евраева, предстоит работать вместе – принятие бюджета."Мы находимся в непростой ситуации, прежде всего, из-за влияния пандемии. Но как бы сложно ни было, главное сегодня - выполнить все социальные обязательства. И при этом не допустить сворачивания программ экономического развития и решения насущных хозяйственных проблем", - подчеркнул Евраев.В частности, он отметил важность принятия "здравых и сбалансированных" решений по ситуации с заболеваемостью коронавирусом, понятных, по его словам, и жителям, и бизнесу. Врио губернатора подчеркнул, что на данном этапе правительству региона удалось найти золотую середину, которая позволяет и обезопасить людей, и не нанести большой ущерб экономике области.Депутаты отозвались о Евраеве доброжелательно."Врио произвёл впечатление открытого для общения человека. Важно, что он находит время для знакомства с ключевыми проблемами области, муниципальными районами, профессиональными сообществами и депутатами… Видно, что Михаил Яковлевич погружён с основную повестку региона: здравоохранение, отопительный сезон, исполнение контрактов по объектам благоустройства дворов и общественных территорий", - заявила РИА Новости представитель лидирующей в облдуме фракции "Единая Россия" Ольга Хитрова.Президент РФ Владимир Путин 12 октября принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона.
https://ria.ru/20211013/investreyting-1754438052.html
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политика, ярославская область, владимир путин, единая россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил евраев, россия
Врио главы Ярославской области Евраев принял участие в заседании облдумы
Врио губернатора Ярославской области Евраев принял участие в заседании областной Думы
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев
принял участие в заседании областной Думы и заявил, что правительство региона готово к конструктивному диалогу с депутатами ради благополучия жителей, сообщает областное правительство.
В своем вступительном слове Евраев подчеркнул, что правительство области готово к конструктивному диалогу и совместной работе с депутатами.
"Сейчас есть очень много острых вопросов, по которым каждый день необходимо принимать решения. Это и прохождение отопительного сезона, и, безусловно, ситуация с ковидом. Второе направление нашей совместной работы – в целом стратегическое развитие Ярославской области
. Люди хотят видеть результаты. Для этого мы с вами должны работать сообща", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Врио главы региона ответил на вопросы представителей политических фракций, отметив важность диалога с представителями всех политических сил. Одна из первоочередных задач, над которой, по мнению Евраева, предстоит работать вместе – принятие бюджета.
"Мы находимся в непростой ситуации, прежде всего, из-за влияния пандемии. Но как бы сложно ни было, главное сегодня - выполнить все социальные обязательства. И при этом не допустить сворачивания программ экономического развития и решения насущных хозяйственных проблем", - подчеркнул Евраев.
В частности, он отметил важность принятия "здравых и сбалансированных" решений по ситуации с заболеваемостью коронавирусом, понятных, по его словам, и жителям, и бизнесу. Врио губернатора подчеркнул, что на данном этапе правительству региона удалось найти золотую середину, которая позволяет и обезопасить людей, и не нанести большой ущерб экономике области.
Депутаты отозвались о Евраеве доброжелательно.
"Врио произвёл впечатление открытого для общения человека. Важно, что он находит время для знакомства с ключевыми проблемами области, муниципальными районами, профессиональными сообществами и депутатами… Видно, что Михаил Яковлевич погружён с основную повестку региона: здравоохранение, отопительный сезон, исполнение контрактов по объектам благоустройства дворов и общественных территорий", - заявила РИА Новости представитель лидирующей в облдуме фракции "Единая Россия
" Ольга Хитрова.
Президент РФ Владимир Путин
12 октября принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС
Михаила Евраева врио главы региона.