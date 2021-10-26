Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение
Экс-главу горсовета Евпатории Харитоненко обвинили в злоупотреблении полномочиями
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОлеся Харитоненко в здании администрации Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Олесе Харитоненко, отстраненной от должности главы горсовета Евпатории после возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено обвинение, сообщил Евпаторийский городской суд.
Ранее источник в правоохранительных органах Крыма сообщил РИА Новости, что суд отстранил Харитоненко от должности на период следствия.
"Суд удовлетворил ходатайство… об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета II созыва. Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления", - сообщается на сайте суда.
Как уточнил источник РИА Новости, "Харитоненко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ при изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса".
В начале октября источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в рабочем кабинете Харитоненко и ее задержании. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что правоохранители проводят следственные действия с Харитоненко. В горсовете опровергли информацию о ее задержании.
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.