https://ria.ru/20211026/evpatoriya-1756315501.html

Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение

Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение - РИА Новости, 26.10.2021

Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение

Олесе Харитоненко, отстраненной от должности главы горсовета Евпатории после возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:45

2021-10-26T14:45

2021-10-26T14:45

происшествия

евпатория

республика крым

судак

сергей аксенов (политик)

россия

евгений исаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Олесе Харитоненко, отстраненной от должности главы горсовета Евпатории после возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено обвинение, сообщил Евпаторийский городской суд.Ранее источник в правоохранительных органах Крыма сообщил РИА Новости, что суд отстранил Харитоненко от должности на период следствия."Суд удовлетворил ходатайство… об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета II созыва. Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления", - сообщается на сайте суда.Как уточнил источник РИА Новости, "Харитоненко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ при изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса".В начале октября источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в рабочем кабинете Харитоненко и ее задержании. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что правоохранители проводят следственные действия с Харитоненко. В горсовете опровергли информацию о ее задержании.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

https://ria.ru/20211026/evpatoriya-1756299175.html

евпатория

республика крым

судак

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, евпатория, республика крым, судак, сергей аксенов (политик), россия, евгений исаков