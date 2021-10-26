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https://ria.ru/20211026/evpatoriya-1756315501.html
Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение
Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение - РИА Новости, 26.10.2021
Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение
Олесе Харитоненко, отстраненной от должности главы горсовета Евпатории после возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:45
2021-10-26T14:45
происшествия
евпатория
республика крым
судак
сергей аксенов (политик)
россия
евгений исаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Олесе Харитоненко, отстраненной от должности главы горсовета Евпатории после возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено обвинение, сообщил Евпаторийский городской суд.Ранее источник в правоохранительных органах Крыма сообщил РИА Новости, что суд отстранил Харитоненко от должности на период следствия."Суд удовлетворил ходатайство… об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета II созыва. Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления", - сообщается на сайте суда.Как уточнил источник РИА Новости, "Харитоненко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ при изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса".В начале октября источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в рабочем кабинете Харитоненко и ее задержании. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что правоохранители проводят следственные действия с Харитоненко. В горсовете опровергли информацию о ее задержании.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
https://ria.ru/20211026/evpatoriya-1756299175.html
евпатория
республика крым
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происшествия, евпатория, республика крым, судак, сергей аксенов (политик), россия, евгений исаков
14:45 26.10.2021
 
Экс-главе горсовета Евпатории Харитоненко предъявили обвинение

Экс-главу горсовета Евпатории Харитоненко обвинили в злоупотреблении полномочиями

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкОлеся Харитоненко в здании администрации Евпатории
Олеся Харитоненко в здании администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Олесе Харитоненко, отстраненной от должности главы горсовета Евпатории после возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями, предъявлено обвинение, сообщил Евпаторийский городской суд.
Ранее источник в правоохранительных органах Крыма сообщил РИА Новости, что суд отстранил Харитоненко от должности на период следствия.
"Суд удовлетворил ходатайство… об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета II созыва. Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления", - сообщается на сайте суда.
Как уточнил источник РИА Новости, "Харитоненко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями по статье 285 УК РФ при изменении целевого назначения земельного участка для строительства жилого комплекса".
В начале октября источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в рабочем кабинете Харитоненко и ее задержании. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что правоохранители проводят следственные действия с Харитоненко. В горсовете опровергли информацию о ее задержании.
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
Олеся Харитоненко - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:47
Главу горсовета Евпатории отстранили от должности, сообщил источник
 
ПроисшествияЕвпаторияРеспублика КрымСудакСергей Аксенов (политик)РоссияЕвгений Исаков
 
 
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