https://ria.ru/20211026/evpatoriya-1756299175.html

Главу горсовета Евпатории отстранили от должности, сообщил источник

Главу горсовета Евпатории отстранили от должности, сообщил источник - РИА Новости, 26.10.2021

Главу горсовета Евпатории отстранили от должности, сообщил источник

Евпаторийский городской суд отстранил главу городского совета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:47

2021-10-26T13:47

2021-10-26T13:58

происшествия

евпатория

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Евпаторийский городской суд отстранил главу городского совета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесю Харитоненко от должности на период следствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."СК обратился в суд об отстранении главы муниципального образования от занимаемой должности на период следствия. Решение принято", - сообщил источник.В начале октября источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости об обыске в рабочем кабинете Харитоненко и ее задержании. По данным источника, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что правоохранители проводят следственные действия с Харитоненко. В горсовете опровергли информацию о ее задержании.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков. В конце октября уволился по собственному желанию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

https://ria.ru/20211014/krym-1754587554.html

евпатория

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, евпатория, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)