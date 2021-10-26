https://ria.ru/20211026/ekspress-testirovanie-1756347111.html

В Рязанской области начнут амбулаторное экспресс-тестирование на COVID-19

В Рязанской области начнут амбулаторное экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В Рязанской области начнут амбулаторное экспресс-тестирование на COVID-19

Амбулаторное тестирование на коронавирусную инфекцию поможет улучшить ситуацию с диагностикой заболевания в Рязанской области, уже на этой неделе в поликлиники... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:57

2021-10-26T16:57

2021-10-26T16:57

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РЯЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Амбулаторное тестирование на коронавирусную инфекцию поможет улучшить ситуацию с диагностикой заболевания в Рязанской области, уже на этой неделе в поликлиники направят 50 тысяч экспресс-тестов, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на заседании облправительства.По словам Любимова, в последнее время увеличилось число жалоб жителей региона на длительность выполнения ПЦР-тестов, при том что на базе медорганизаций действует семь лабораторий. Они работают каждый день, выполняя порядка 2300 исследований на COVID-19."В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, этого недостаточно. Для решения проблемы решено проводить экспресс-тестирование на амбулаторном этапе. Пятьдесят тысяч экспресс-тестов будет передано в поликлиники уже на этой неделе", - сказал губернатор.Кроме того, дооснащение лаборатории кожвендиспансера позволит увеличить расчетную мощность до 1300 исследований в день (сейчас 850). До конца ноября ожидается поставка нового оборудования в лабораторию консультационно-диагностического центра стоимостью 89 миллионов рублей. Губернатор поручил отработать все организационные и технические вопросы, чтобы при поступлении оборудования немедленно запускать его в работу. При этом наращивая количество проведенных ПЦР-тестов, сократить срок ожидания результатов."Тест должен делаться максимум сутки, чтобы освободить людей от неопределенности и вовремя начать лечение", - заявил губернатор.Также на заседании обсуждался рост числа пациентов поликлиник. Главные вопросы, с которыми обращаются, касаются вызова врача на дом, вакцинации и тестирования. В помощь медикам, считает Николай Любимов, необходимо привлекать волонтеров из Рязанского государственного медицинского университета и медколледжа."Такая практика уже применяется и отлично себя зарекомендовала. Эту работу надо продолжать и вести ее более активно. Кроме того, считаю необходимым создать единый call-центр для приема телефонных звонков по номеру 122 , сделать его эффективным. Люди должны позвонить, все связанные с COVID-19 вопросы решить", - сказал глава региона.Губернатор также поднял вопрос о проведении вакцинации, обеспеченности вакцинами медучреждений, поручив при необходимости создавать дополнительные пункты с удобным месторасположением.

https://ria.ru/20211019/perepis-1755197921.html

https://ria.ru/20211019/byudzhet-1755174511.html

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755164594.html

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общество, рязанская область, здоровье - общество, коронавирусы, николай любимов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии