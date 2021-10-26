https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756369042.html

Два российских предприятия получили право экспортировать мясо во Вьетнам

Два российских предприятия получили право экспортировать мясо во Вьетнам - РИА Новости, 26.10.2021

Два российских предприятия получили право экспортировать мясо во Вьетнам

Право экспортировать продукцию животноводства во Вьетнам получили еще два российских предприятия, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:31

2021-10-26T18:31

2021-10-26T18:31

экономика

вьетнам

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Право экспортировать продукцию животноводства во Вьетнам получили еще два российских предприятия, сообщил Россельхознадзор."Согласно полученной информации, департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право на экспорт подконтрольных товаров еще двум российским компаниям: одному производителю мяса птицы и одному предприятию по производству свинины", - говорится в сообщении.Таким образом, указывает ведомство, в настоящее время право на экспорт продукции во Вьетнам имеют 27 производителей мяса птицы и 25 компаний по производству свинины.

вьетнам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вьетнам, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)