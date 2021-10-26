https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756369042.html
Два российских предприятия получили право экспортировать мясо во Вьетнам
Два российских предприятия получили право экспортировать мясо во Вьетнам - РИА Новости, 26.10.2021
Два российских предприятия получили право экспортировать мясо во Вьетнам
Право экспортировать продукцию животноводства во Вьетнам получили еще два российских предприятия, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:31
2021-10-26T18:31
2021-10-26T18:31
экономика
вьетнам
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Право экспортировать продукцию животноводства во Вьетнам получили еще два российских предприятия, сообщил Россельхознадзор."Согласно полученной информации, департамент здоровья животных министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право на экспорт подконтрольных товаров еще двум российским компаниям: одному производителю мяса птицы и одному предприятию по производству свинины", - говорится в сообщении.Таким образом, указывает ведомство, в настоящее время право на экспорт продукции во Вьетнам имеют 27 производителей мяса птицы и 25 компаний по производству свинины.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вьетнам, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Два российских предприятия получили право экспортировать мясо во Вьетнам
Вьетнам предоставил право на экспорт мяса и птицы двум российским компаниям