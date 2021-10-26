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Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar в Донбассе

Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2021

Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar в Донбассе

Генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:35

2021-10-26T21:35

2021-10-26T23:16

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar."Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в Facebook.С 14:35 до 15:15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции Вооруженных сил в Донбассе около населенного пункта Гранитное, в результате один из военных погиб, еще один был ранен. Как заявили в Генштабе, украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло. После этого применили Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку — обстрелы украинских позиций прекратились.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.

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