21:35 26.10.2021 (обновлено: 23:16 26.10.2021)
Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar в Донбассе
Генштаб ВСУ подтвердил использование в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar
КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar.
"Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в Facebook.
С 14:35 до 15:15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции Вооруженных сил в Донбассе около населенного пункта Гранитное, в результате один из военных погиб, еще один был ранен. Как заявили в Генштабе, украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло. После этого применили Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку — обстрелы украинских позиций прекратились.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
Ситуация в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.
Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.