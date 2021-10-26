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Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar в Донбассе
Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2021
Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar в Донбассе
Генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T21:35
2021-10-26T23:16
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий кулеба
смм обсе
facebook
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar."Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в Facebook.С 14:35 до 15:15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции Вооруженных сил в Донбассе около населенного пункта Гранитное, в результате один из военных погиб, еще один был ранен. Как заявили в Генштабе, украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло. После этого применили Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку — обстрелы украинских позиций прекратились.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий кулеба, смм обсе, facebook, ситуация в днр и лнр, россия, валерий залужный
21:35 26.10.2021 (обновлено: 23:16 26.10.2021)
 
Генштаб ВС Украины подтвердил применение дрона Bayraktar в Донбассе

Генштаб ВСУ подтвердил использование в Донбассе турецкого беспилотника Bayraktar

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ подтвердил сообщения украинских СМИ о том, что военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar.
"Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar", — говорится в сообщении пресс-центра Генштаба в Facebook.
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 16:22
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С 14:35 до 15:15 (совпадает с мск) батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции Вооруженных сил в Донбассе около населенного пункта Гранитное, в результате один из военных погиб, еще один был ранен. Как заявили в Генштабе, украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло. После этого применили Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку — обстрелы украинских позиций прекратились.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев закупил у Турции ударные БПЛА для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позднее стало известно, что Минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.

Ситуация в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.
Однако перестрелки в регионе продолжаются, хотя там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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В миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий КулебаСММ ОБСЕFacebookСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВалерий Залужный
 
 
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