https://ria.ru/20211026/draka-1756284056.html

На Урале сотрудники психоневрологического диспансера подрались с пациентами

На Урале сотрудники психоневрологического диспансера подрались с пациентами - РИА Новости, 26.10.2021

На Урале сотрудники психоневрологического диспансера подрались с пациентами

Медбрат и медсестра психоневрологического диспансера в Челябинской области получили выговоры после драки с пациентами, нарушавшими порядок, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:52

2021-10-26T12:52

2021-10-26T12:52

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Медбрат и медсестра психоневрологического диспансера в Челябинской области получили выговоры после драки с пациентами, нарушавшими порядок, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.В одном из Telegram-каналов во вторник разместили видео из миасского психоневрологического диспансера, где в палате произошла драка пациентов с медперсоналом. Медработник увидел у пациента сигарету и запретил ему курить, а тот пообещал найти его семью после выхода из диспансера. Уточняется, что стычка произошла еще в марте, но стало о ней известно сейчас.По данным минздрава, конфликт произошел 30 марта между пациентами и медработником, после чего было назначено служебное расследование. Медицинское учреждение оборудовано видеонаблюдением. Пациенты, находящиеся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре, неоднократно нарушали режим работы отделения, отмечает минздрав."После очередного замечания от медперсонала о грубом нарушении внутреннего распорядка произошел конфликт. В соответствии с должностной инструкцией, медицинский персонал не должен был вступать в физический контакт с пациентами. За нарушение должностных инструкций последовали дисциплинарные взыскания (выговоры) медбрату и медицинской палатной сестре", - говорится в сообщении.При осмотре 31 марта пациентов, участвующих в конфликте, жалоб на здоровье не поступало, телесных повреждений не зафиксировано, уточнили в минздраве.

https://ria.ru/20201113/psikhbolnitsa-1584491102.html

https://ria.ru/20200217/1564901870.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область