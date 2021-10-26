https://ria.ru/20211026/dnr-1756354638.html

В ДНР из-за обстрелов силовиков оказались обесточены больница и школа

В ДНР из-за обстрелов силовиков оказались обесточены больница и школа - РИА Новости, 26.10.2021

В ДНР из-за обстрелов силовиков оказались обесточены больница и школа

Больница и школа в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Тельманово обесточены в результате обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:33

2021-10-26T17:33

2021-10-26T17:33

в мире

украина

донецкая народная республика

тельманово

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Больница и школа в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Тельманово обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил во вторник представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщили, что в направлении Тельманово с позиций украинских силовиков был открыт огонь из артиллерии калибром 122 миллиметра."В результате обстрела обесточено 12 трансформаторных подстанций, без электроэнергии осталась больница, школа, котельная и более 350 потребителей. Также зафиксировано попадание на территорию водоканала", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20211026/staromarevka-1756339545.html

украина

донецкая народная республика

тельманово

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в мире, украина, донецкая народная республика, тельманово, ситуация в днр и лнр