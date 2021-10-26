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Чернышенко назвал использование "дипфейков" без согласия людей неприемлемым
Чернышенко назвал использование "дипфейков" без согласия людей неприемлемым - РИА Новости, 26.10.2021
Чернышенко назвал использование "дипфейков" без согласия людей неприемлемым
Использование "дипфейков" - фото или роликов, имитирующих настоящих людей – без согласия их самих недопустимо, но существуют технологии, которые могут... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:10
2021-10-26T12:10
общество
технологии
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Использование "дипфейков" - фото или роликов, имитирующих настоящих людей – без согласия их самих недопустимо, но существуют технологии, которые могут обеспечить достоверность распознавания, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Я упоминал по поводу дипфейка. Технологии создания роликов, которые, по сути, имитируют настоящих людей, иногда без их ведома. Это тоже неприемлемо: система искусственного интеллекта не должна применяться в таких областях без согласия. К сожалению, такие примеры в мире встречались, они встречались и в мошенничестве. Но здесь принцип "брони и оружия". Опять же, у нас есть технологии, которые позволяют &lt;…&gt; достаточно гарантированно, защищено обеспечить достоверность распознавания", - сказал Чернышенко в ходе vеждународного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".По его словам, система искусственного интеллекта должна быть абсолютно безопасна для человека. Вице-премьер подчеркнул, что дискриминация в алгоритмах искусственного интеллекта по половому и расовому признакам недопустима, хотя и такое наблюдается в некоторых странах."Нужно работать над тем, чтобы у общества были поводы быть уверенными в том, что государство защищает. И мы должны это делать, развивая государственное и общественное этическое регулирование в этих областях", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20211026/intellekt-1756260749.html
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общество, технологии, дмитрий чернышенко
12:10 26.10.2021
 
Чернышенко назвал использование "дипфейков" без согласия людей неприемлемым

Чернышенко назвал неприемлемым использование "дипфейков" без согласия самих людей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Использование "дипфейков" - фото или роликов, имитирующих настоящих людей – без согласия их самих недопустимо, но существуют технологии, которые могут обеспечить достоверность распознавания, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Я упоминал по поводу дипфейка. Технологии создания роликов, которые, по сути, имитируют настоящих людей, иногда без их ведома. Это тоже неприемлемо: система искусственного интеллекта не должна применяться в таких областях без согласия. К сожалению, такие примеры в мире встречались, они встречались и в мошенничестве. Но здесь принцип "брони и оружия". Опять же, у нас есть технологии, которые позволяют <…> достаточно гарантированно, защищено обеспечить достоверность распознавания", - сказал Чернышенко в ходе vеждународного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".
Программирование - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Чернышенко призвал не демонизировать риски от искусственного интеллекта
По его словам, система искусственного интеллекта должна быть абсолютно безопасна для человека. Вице-премьер подчеркнул, что дискриминация в алгоритмах искусственного интеллекта по половому и расовому признакам недопустима, хотя и такое наблюдается в некоторых странах.
"Нужно работать над тем, чтобы у общества были поводы быть уверенными в том, что государство защищает. И мы должны это делать, развивая государственное и общественное этическое регулирование в этих областях", - заключил Чернышенко.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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ОбществоТехнологииДмитрий Чернышенко
 
 
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