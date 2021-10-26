https://ria.ru/20211026/dipfeyk-1756272481.html

Чернышенко назвал использование "дипфейков" без согласия людей неприемлемым

Чернышенко назвал использование "дипфейков" без согласия людей неприемлемым - РИА Новости, 26.10.2021

Чернышенко назвал использование "дипфейков" без согласия людей неприемлемым

Использование "дипфейков" - фото или роликов, имитирующих настоящих людей – без согласия их самих недопустимо, но существуют технологии, которые могут... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:10

2021-10-26T12:10

2021-10-26T12:10

общество

технологии

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Использование "дипфейков" - фото или роликов, имитирующих настоящих людей – без согласия их самих недопустимо, но существуют технологии, которые могут обеспечить достоверность распознавания, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Я упоминал по поводу дипфейка. Технологии создания роликов, которые, по сути, имитируют настоящих людей, иногда без их ведома. Это тоже неприемлемо: система искусственного интеллекта не должна применяться в таких областях без согласия. К сожалению, такие примеры в мире встречались, они встречались и в мошенничестве. Но здесь принцип "брони и оружия". Опять же, у нас есть технологии, которые позволяют <…> достаточно гарантированно, защищено обеспечить достоверность распознавания", - сказал Чернышенко в ходе vеждународного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".По его словам, система искусственного интеллекта должна быть абсолютно безопасна для человека. Вице-премьер подчеркнул, что дискриминация в алгоритмах искусственного интеллекта по половому и расовому признакам недопустима, хотя и такое наблюдается в некоторых странах."Нужно работать над тем, чтобы у общества были поводы быть уверенными в том, что государство защищает. И мы должны это делать, развивая государственное и общественное этическое регулирование в этих областях", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20211026/intellekt-1756260749.html

https://ria.ru/20211015/it-kompanii-1754730200.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, дмитрий чернышенко