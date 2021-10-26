https://ria.ru/20211026/den-narodnogo-edinstva-1756332044.html

Онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства

Онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства - РИА Новости, 26.10.2021

Онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства

2 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства, отмечаемого в Российской Федерации 4 ноября.

2021-10-26T15:49

2021-10-26T15:49

2021-10-26T15:49

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;- президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр БОРОДА;- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве, член Общественной палаты РФ cанжай-лама Андрей БАЛЬЖИРОВ.В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы развития межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей стране. Участники расскажут о планируемых мероприятиях в честь Дня народного единства.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы