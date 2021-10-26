Онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства
2 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства, отмечаемого в Российской Федерации 4 ноября.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр БОРОДА;
- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве, член Общественной палаты РФ cанжай-лама Андрей БАЛЬЖИРОВ.
В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы развития межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей стране. Участники расскажут о планируемых мероприятиях в честь Дня народного единства.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр БОРОДА;
- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве, член Общественной палаты РФ cанжай-лама Андрей БАЛЬЖИРОВ.
В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы развития межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей стране. Участники расскажут о планируемых мероприятиях в честь Дня народного единства.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru