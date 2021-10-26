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Онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства
Онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства - РИА Новости, 26.10.2021
Онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства
2 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства, отмечаемого в Российской Федерации 4 ноября.
2021-10-26T15:49
2021-10-26T15:49
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;- президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр БОРОДА;- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве, член Общественной палаты РФ cанжай-лама Андрей БАЛЬЖИРОВ.В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы развития межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей стране. Участники расскажут о планируемых мероприятиях в честь Дня народного единства.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:49 26.10.2021
 

Онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства

Читать ria.ru в
2 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии Дня народного единства, отмечаемого в Российской Федерации 4 ноября.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр БОРОДА;
- постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве, член Общественной палаты РФ cанжай-лама Андрей БАЛЬЖИРОВ.

В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы развития межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей стране. Участники расскажут о планируемых мероприятиях в честь Дня народного единства.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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