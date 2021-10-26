https://ria.ru/20211026/davlenie-1756303275.html

Верховный суд Украины намекнул на давление со стороны СНБО с помощью мема

Верховный суд Украины намекнул на давление со стороны СНБО с помощью мема - РИА Новости, 26.10.2021

Верховный суд Украины намекнул на давление со стороны СНБО с помощью мема

Верховный суд Украины опубликовал на своей странице в Facebook мем, в котором намекнул на давление со стороны Совета национальной безопасности и обороны. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:03

2021-10-26T14:03

2021-10-26T14:11

в мире

украина

алексей данилов

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Верховный суд Украины опубликовал на своей странице в Facebook мем, в котором намекнул на давление со стороны Совета национальной безопасности и обороны.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью агентству "РБК-Украина" назвал судебную систему "корпорацией". По его словам, она "со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи"."Кто мы? СНБО! Чего мы хотим? Независимого суда! Что мы делаем? Нарушаем независимость судей", — говорится в публикации.В сообщении Верховного суда также подчеркивается, что "любой орган государственной власти или должностное лицо, публично и безосновательно критикующие судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип распределения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина".

https://ria.ru/20210424/memy-1729770910.html

украина

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в мире, украина, алексей данилов