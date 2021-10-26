https://ria.ru/20211026/covid-19-1756351237.html

Удмуртия готова развернуть еще тысячу коек для больных COVID-19

Удмуртия готова развернуть еще тысячу коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

Удмуртия готова развернуть еще тысячу коек для больных COVID-19

Власти Удмуртии в течение недели готовы развернуть ещё 1 тысячу коек для лечения больных коронавирусом, прокомментировали РИА Новости в республиканском... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:13

2021-10-26T17:13

2021-10-26T17:13

распространение коронавируса

общество

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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УФА, 26 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии в течение недели готовы развернуть ещё 1 тысячу коек для лечения больных коронавирусом, прокомментировали РИА Новости в республиканском минздраве ситуацию в регионе.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры. В числе субъектов о которых говорил Мурашко, оказалась и Удмуртия.В минздраве Удмуртии РИА Новости пояснили, что республике по данным на 26 октября свободно 11,5% коечного фонда для лечения больных коронавирусом."Всего развёрнуто 3980 коек, при необходимости в регионе может быть развёрнуто ещё дополнительно 1 тысяча коек в течение недели", - рассказали агентству в ведомстве.По данным регионального оперштаба, в Удмуртии с начала пандемии зарегистрировано 62 150 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 50 078 из них выздоровели, 2 705 умерли.

удмуртская республика (удмуртия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, коронавирус в россии