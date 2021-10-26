https://ria.ru/20211026/borba-1756377587.html

Пентагон отметил заинтересованность талибов в борьбе против ИГ*

Пентагон отметил заинтересованность талибов в борьбе против ИГ* - РИА Новости, 26.10.2021

Пентагон отметил заинтересованность талибов в борьбе против ИГ*

Пентагон считает, что радикальное движение "Талибан"* заинтересовано в борьбе с группировкой ИГ*, однако его возможности на этом направлении еще предстоит... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:04

2021-10-26T19:04

2021-10-26T19:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Пентагон считает, что радикальное движение "Талибан"* заинтересовано в борьбе с группировкой ИГ*, однако его возможности на этом направлении еще предстоит установить, заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол."Я считаю, что "Талибан"* заинтересован в борьбе с ИГ. На мой взгляд, здесь нет проблемы, связанной с волей. Возможности "Талибана"* на этом направлении еще предстоит установить, но, как нам кажется, они демонстрируют такое намерение (бороться с ИГ* - ред.)", - сказал Кол в ходе слушаний в американском сенате.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20211025/taliby-1756056293.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, афганистан, министерство обороны сша, мохаммад хасан ахунд