https://ria.ru/20211026/boi-1756207680.html

"Любит вскрывать грудь оппоненту": что происходит на закрытых собачьих боях

"Любит вскрывать грудь оппоненту": что происходит на закрытых собачьих боях - РИА Новости, 26.10.2021

"Любит вскрывать грудь оппоненту": что происходит на закрытых собачьих боях

В разных регионах России чуть ли не ежемесячно проводят собачьи бои. Если поединки питбулей и стаффордширов ушли в подполье, то кровавое шоу с алабаями... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T08:00

2021-10-26T08:00

2021-10-26T18:34

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В разных регионах России чуть ли не ежемесячно проводят собачьи бои. Если поединки питбулей и стаффордширов ушли в подполье, то кровавое шоу с алабаями устраивают почти открыто. Главный приз на многих чемпионатах — автомобиль. Чтобы собаки не чувствовали боли, их накачивают фармпрепаратами. Раненых животных зашивают прямо на месте."Не мог даже ходить"Два сцепившихся алабая лежат на окровавленном снегу. Белый кобель прижал черного, вгрызается ему в челюсть. За рингом из-за ограды наблюдают несколько десятков зрителей.— Кусай, родной, кусай, — подбадривает пса владелец.— Трепи его, Фартуша! Ай, красавчик. Лапку кусай, — кобель кромсает противника. Тот лежит, тяжело дыша. Из пасти капает кровавая слюна. Еще через несколько минут к собакам подходят судьи. Стеками — специальными палками — разжимают животным челюсти. Длившийся девять минут бой закончен.— Шикарный поединок! — тоном конферансье заявляет ведущий. — А теперь на ринг приглашаем...Видео с так называемых тестовых испытаний кавказских волкодавов в селе Чертовицы Воронежской области — одно из многих, открыто опубликованных в Сети. Несмотря на проверку, уголовное дело на организаторов так и не завели — нет оснований.За последние несколько лет не сообщалось вообще ни об одном расследовании по факту организации собачьих боев. Хотя зоозащитники утверждают: животные с характерными травмами попадают к ним регулярно.Сейчас в приюте, специализирующемся на помощи бойцовым породам, живут шесть собак, спасенных после выступлений. Их выкупают волонтеры — например, Елена Мрыкова из Владикавказа."Недавно забрала девочку питбуля — ее привезли в наш город специально на бои. Когда проиграла, хозяин просто бросил ее. Сказал, не годится для поединков. В конце сентября выкупили еще одного. Весь покусанный, даже ходить не мог. В итоге мы его не вытащили: умер во время перевозки", — рассказывает Мрыкова.Сами волонтеры с владельцами собак не пересекаются. Общаются через доверенных лиц — участвовавших раньше в боях, но отошедших от дел. Иногда договариваются о выкупе за мешок корма. Но обычно фигурируют суммы от пяти до пятнадцати тысяч рублей.Часто, говорит Елена, к ней попадают животные под допингом. Первые часы "вьются волчком", потом падают от истощения."Плюс их "сушат" перед соревнованиями, — она показывает видео, на котором пристегнутый цепями к беговой дорожке питбуль наматывает километры. — Вытащить пса после всего этого очень сложно"."Прожевывают мышцы"Для боев используют либо волкодавов, либо терьеров типа буль — стаффордширов, питбулей — между ними схватки более кровавые. Откушенные носы и щеки, оторванные уши — не редкость."Тормозов у этих собак нет. Дерутся либо пока сами не упадут, либо пока не убьют противника. Если схватку не прервать, может длиться полтора часа, — объясняет кинолог, руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. — Чтобы растащить бойцов, хозяева разжимают им челюсти стеками. Сами никогда не разойдутся".Сейчас, по ее словам, все турниры ушли в подполье. Питмены — так называют себя владельцы собак — устраивают поединки на частных участках. Это целая нелегальная индустрия. Иногда нанимают хендлеров — людей, которые возят питомцев по боям. Есть правила сражений — кажун. Некоторые параграфы странные. Например, перед схваткой нужно передать пса хозяину противника. Тот моет животное — на случай, если в шкуру втерли вещества, которые помешают оппоненту сделать захват.В собачьем боевом спорте часто используют допинг."Был период, когда сражались без него — проверяли реальную силу и выносливость. Но в последнее время дают фармпрепараты. После боя тоже есть определенная терапия: ставят капельницы с антишоковыми средствами, чтобы пес быстрее пришел в норму", — говорит Борисенко.Среди боевых собак есть чемпионы по жестокости — те, с кем стараются не становиться в пару. "Такие прожевывают мышцы под кожей, делая из них фарш", — уточняет кинолог.Хозяин животного может закончить бой в любой момент. Но поступают так далеко не все, заставляя пса драться до смерти."Где вы видите кровь?"В сентябре 2021-го зоозащитники из Ставропольского края пожаловались главе Новоселицкого округа Роману Коврыге, что в одном из сел собираются устроить бои между кавказскими и азиатскими алабаями. Чиновник уверял, что с организаторами чемпионата "провели работу" и мероприятие отменили. Вскоре девушке-активистке начали угрожать — устроители соревнований получили ее переписку с главой.Зоозащитники утверждают: чемпионат в итоге состоялся, но на частной территории.В апреле 2021-го в паблике города Ишима Тюменской области появились фото собак, рвущих друг друга на ринге. Шерсть в крови, за боем с интересом наблюдают дети. Местные жители вспоминают, что собачьи бои здесь проводят чуть ли не с двухтысячных. После публикации жутковатых снимков зооактивистка Ксения Брик обратилась в прокуратуру. Ее первое заявление потеряли. Только после жалобы в Генеральную прокуратуру пришел ответ (есть в распоряжении РИА Новости. — Прим. ред.). Нарушений сотрудники МВД не выявили. Местные участковые установили хозяев собак на фото, но те пояснили, что просто выгуливали животных. Такое объяснение полицейских устроило, не смутили ни ринг, ни зрители.Шестого марта 2021-го на территории санатория имени Дзержинского в селе Чертовицы Воронежской области было необычно многолюдно. Прихожане церкви подумали — очередной детский футбольный матч. Но потом увидели ринг и окровавленных собак. Организатором местные СМИ назвали гендиректора охранного предприятия Владимира Русакова. Он объяснял журналистам: это не бои, а "тестовые испытания". Они якобы нужны для проверки рабочих качеств собак. По его словам, животных не стравливают, на ринге — "имитация боя", а псов разнимают после первой крови.Но если посмотреть видео, станет ясно: борьбу продолжают даже истекающие кровью собаки.В переписке с корреспондентом РИА Новости Русаков заявил, что "никаких боев не устраивал, серьезных травм и увечий ни один пес не получил". На вопрос о красных пятнах на шерсти и снегу ответил: "А с чего вы взяли, что это кровь?"После жалобы зоозащитников сотрудники МВД провели проверку, но в возбуждении дела по статье "Жестокое обращение с животными" отказали. Постановление обжаловала прокуратура. В полиции на момент публикации материала на запрос РИА Новости не ответили."Рублей сто на победителя"Если бои терьеров типа буль полностью ушли в подполье, то организаторы так называемых тестовых испытаний волкодавов особо не прячутся. Корреспондент агентства нашел в соцсетях афиши чемпионатов, информацию о призах. Обычно взнос за участие составляет десять тысяч рублей за одну собаку, а победители получают автомобиль — чаще всего бюджетную "Ладу".Заманивая зрителей, владельцы рекламируют собственных собак: "Красавчик. Коварный, с травмирующим укусом. Работая вторым номером, любит вскрывать грудь оппоненту"."Бойка, участник Супер-лиги. Один из самых зрелищных бойцов за последнее время".При этом Зайнал, бывший заводчик кавказских волкодавов из Дагестана, считает, что тестовые испытания гуманнее, чем бои.Зайнал говорит, что за десять лет его участия в мероприятиях не погибла ни одна собака. Лишь у двоих неправильно срослись кости, но это, по его словам, не доставляет животным беспокойства.Денег, утверждает он, на этом не зарабатывают. Впрочем, владельцы псов и зрители могут поспорить между собой и поставить "рублей сто на победителя".Турниры проводят почти во всех южных республиках. Есть и общий чемпионат — для всего Кавказа. Устраивают их и в городах, где овцеводство не особо развито, например в Москве.Зайнал отмечает: вокруг тестовых испытаний много мифов. Например, что волкодавов во время обучения натравливают на дворняг."В этом случае пес привыкнет к более слабому противнику и сразу проиграет. Или есть байка о железных зубах, которые хозяева вставляют собакам ради более жесткого захвата. Такого я никогда не видел. Да и не будут они держаться во время боя. Но иногда уже после завершения карьеры владельцы "награждают" любимых питомцев золотыми клыками"."Боятся зеленых"Большинство кинологов тестовые испытания волкодавов называют скрытыми собачьими боями.Вета Гольден — ветеринар из Санкт-Петербурга. Она лечит животных после подпольных боев уже больше двадцати лет. Правда, за последние три года обращений почти не было."Сейчас мало заводчиков, которые живут за счет прибыли с боев. Не то что лет пять назад. Тогда некоторые даже собирали брошенных стаффов и питбулей по питомникам, а потом выставляли на турниры — как пушечное мясо. Вдруг повезет и собака окажется, как говорят питмены, с геймом — то есть с желанием драться", — объясняет Вета.По словам ветеринара, чемпионаты каждый раз проводят в разных местах. Владельцы до последнего не знают, куда им предстоит ехать. Но конспирация нужна вовсе не из страха, что поймает полиция. "Никто не хочет, чтобы зеленые подняли шум, после чего правоохранительным органам вынужденно придется отреагировать", — уточняет Гольден."Штрафы — до 400 тысяч рублей"То, что устроители боев остаются безнаказанными, признают даже во власти. По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, очень сложно привлечь к уголовной ответственности участников таких чемпионатов."Нужно заявление о жестоком обращении, но писать его никто не будет, ведь владельцы добровольно отправляют питомцев на растерзание. Кроме того, дело возбудят, только если животное погибло или серьезно пострадало", — говорит парламентарий.Бурматов предложил поправку в КоАП, устанавливающую административную ответственность за бои с участием собак — в случае, если нет уголовного состава. Штрафы серьезные: до 400 тысяч рублей.Заводчики, в свою очередь, опасаются, что закручивание гаек приведет к еще большей стигматизации бойцовых пород.После публикации материала агентство получило ответ от МВД по Воронежской области. Участковые опросили владельцев собак, участвовавших в мероприятии на территории санатория имени Дзержинского, но не выявили фактов жестокого обращения. Опасных травм животные не получили, о приеме ставок никто не сообщил, зрителями выступали сами заводчики. Сейчас проводят дополнительную проверку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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