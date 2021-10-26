Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/boi-1756207680.html
"Любит вскрывать грудь оппоненту": что происходит на закрытых собачьих боях
"Любит вскрывать грудь оппоненту": что происходит на закрытых собачьих боях - РИА Новости, 26.10.2021
"Любит вскрывать грудь оппоненту": что происходит на закрытых собачьих боях
В разных регионах России чуть ли не ежемесячно проводят собачьи бои. Если поединки питбулей и стаффордширов ушли в подполье, то кровавое шоу с алабаями... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T08:00
2021-10-26T18:34
общество
воронежская область
москва
владимир бурматов
собаки
кавказ
владимир уражевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756194165_223:0:2331:1186_1920x0_80_0_0_925633fdd82e8c739006a50f674bb2f0.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В разных регионах России чуть ли не ежемесячно проводят собачьи бои. Если поединки питбулей и стаффордширов ушли в подполье, то кровавое шоу с алабаями устраивают почти открыто. Главный приз на многих чемпионатах — автомобиль. Чтобы собаки не чувствовали боли, их накачивают фармпрепаратами. Раненых животных зашивают прямо на месте."Не мог даже ходить"Два сцепившихся алабая лежат на окровавленном снегу. Белый кобель прижал черного, вгрызается ему в челюсть. За рингом из-за ограды наблюдают несколько десятков зрителей.— Кусай, родной, кусай, — подбадривает пса владелец.— Трепи его, Фартуша! Ай, красавчик. Лапку кусай, — кобель кромсает противника. Тот лежит, тяжело дыша. Из пасти капает кровавая слюна. Еще через несколько минут к собакам подходят судьи. Стеками — специальными палками — разжимают животным челюсти. Длившийся девять минут бой закончен.— Шикарный поединок! — тоном конферансье заявляет ведущий. — А теперь на ринг приглашаем...Видео с так называемых тестовых испытаний кавказских волкодавов в селе Чертовицы Воронежской области — одно из многих, открыто опубликованных в Сети. Несмотря на проверку, уголовное дело на организаторов так и не завели — нет оснований.За последние несколько лет не сообщалось вообще ни об одном расследовании по факту организации собачьих боев. Хотя зоозащитники утверждают: животные с характерными травмами попадают к ним регулярно.Сейчас в приюте, специализирующемся на помощи бойцовым породам, живут шесть собак, спасенных после выступлений. Их выкупают волонтеры — например, Елена Мрыкова из Владикавказа."Недавно забрала девочку питбуля — ее привезли в наш город специально на бои. Когда проиграла, хозяин просто бросил ее. Сказал, не годится для поединков. В конце сентября выкупили еще одного. Весь покусанный, даже ходить не мог. В итоге мы его не вытащили: умер во время перевозки", — рассказывает Мрыкова.Сами волонтеры с владельцами собак не пересекаются. Общаются через доверенных лиц — участвовавших раньше в боях, но отошедших от дел. Иногда договариваются о выкупе за мешок корма. Но обычно фигурируют суммы от пяти до пятнадцати тысяч рублей.Часто, говорит Елена, к ней попадают животные под допингом. Первые часы "вьются волчком", потом падают от истощения."Плюс их "сушат" перед соревнованиями, — она показывает видео, на котором пристегнутый цепями к беговой дорожке питбуль наматывает километры. — Вытащить пса после всего этого очень сложно"."Прожевывают мышцы"Для боев используют либо волкодавов, либо терьеров типа буль — стаффордширов, питбулей — между ними схватки более кровавые. Откушенные носы и щеки, оторванные уши — не редкость."Тормозов у этих собак нет. Дерутся либо пока сами не упадут, либо пока не убьют противника. Если схватку не прервать, может длиться полтора часа, — объясняет кинолог, руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. — Чтобы растащить бойцов, хозяева разжимают им челюсти стеками. Сами никогда не разойдутся".Сейчас, по ее словам, все турниры ушли в подполье. Питмены — так называют себя владельцы собак — устраивают поединки на частных участках. Это целая нелегальная индустрия. Иногда нанимают хендлеров — людей, которые возят питомцев по боям. Есть правила сражений — кажун. Некоторые параграфы странные. Например, перед схваткой нужно передать пса хозяину противника. Тот моет животное — на случай, если в шкуру втерли вещества, которые помешают оппоненту сделать захват.В собачьем боевом спорте часто используют допинг."Был период, когда сражались без него — проверяли реальную силу и выносливость. Но в последнее время дают фармпрепараты. После боя тоже есть определенная терапия: ставят капельницы с антишоковыми средствами, чтобы пес быстрее пришел в норму", — говорит Борисенко.Среди боевых собак есть чемпионы по жестокости — те, с кем стараются не становиться в пару. "Такие прожевывают мышцы под кожей, делая из них фарш", — уточняет кинолог.Хозяин животного может закончить бой в любой момент. Но поступают так далеко не все, заставляя пса драться до смерти."Где вы видите кровь?"В сентябре 2021-го зоозащитники из Ставропольского края пожаловались главе Новоселицкого округа Роману Коврыге, что в одном из сел собираются устроить бои между кавказскими и азиатскими алабаями. Чиновник уверял, что с организаторами чемпионата "провели работу" и мероприятие отменили. Вскоре девушке-активистке начали угрожать — устроители соревнований получили ее переписку с главой.Зоозащитники утверждают: чемпионат в итоге состоялся, но на частной территории.В апреле 2021-го в паблике города Ишима Тюменской области появились фото собак, рвущих друг друга на ринге. Шерсть в крови, за боем с интересом наблюдают дети. Местные жители вспоминают, что собачьи бои здесь проводят чуть ли не с двухтысячных. После публикации жутковатых снимков зооактивистка Ксения Брик обратилась в прокуратуру. Ее первое заявление потеряли. Только после жалобы в Генеральную прокуратуру пришел ответ (есть в распоряжении РИА Новости. — Прим. ред.). Нарушений сотрудники МВД не выявили. Местные участковые установили хозяев собак на фото, но те пояснили, что просто выгуливали животных. Такое объяснение полицейских устроило, не смутили ни ринг, ни зрители.Шестого марта 2021-го на территории санатория имени Дзержинского в селе Чертовицы Воронежской области было необычно многолюдно. Прихожане церкви подумали — очередной детский футбольный матч. Но потом увидели ринг и окровавленных собак. Организатором местные СМИ назвали гендиректора охранного предприятия Владимира Русакова. Он объяснял журналистам: это не бои, а "тестовые испытания". Они якобы нужны для проверки рабочих качеств собак. По его словам, животных не стравливают, на ринге — "имитация боя", а псов разнимают после первой крови.Но если посмотреть видео, станет ясно: борьбу продолжают даже истекающие кровью собаки.В переписке с корреспондентом РИА Новости Русаков заявил, что "никаких боев не устраивал, серьезных травм и увечий ни один пес не получил". На вопрос о красных пятнах на шерсти и снегу ответил: "А с чего вы взяли, что это кровь?"После жалобы зоозащитников сотрудники МВД провели проверку, но в возбуждении дела по статье "Жестокое обращение с животными" отказали. Постановление обжаловала прокуратура. В полиции на момент публикации материала на запрос РИА Новости не ответили."Рублей сто на победителя"Если бои терьеров типа буль полностью ушли в подполье, то организаторы так называемых тестовых испытаний волкодавов особо не прячутся. Корреспондент агентства нашел в соцсетях афиши чемпионатов, информацию о призах. Обычно взнос за участие составляет десять тысяч рублей за одну собаку, а победители получают автомобиль — чаще всего бюджетную "Ладу".Заманивая зрителей, владельцы рекламируют собственных собак: "Красавчик. Коварный, с травмирующим укусом. Работая вторым номером, любит вскрывать грудь оппоненту"."Бойка, участник Супер-лиги. Один из самых зрелищных бойцов за последнее время".При этом Зайнал, бывший заводчик кавказских волкодавов из Дагестана, считает, что тестовые испытания гуманнее, чем бои.Зайнал говорит, что за десять лет его участия в мероприятиях не погибла ни одна собака. Лишь у двоих неправильно срослись кости, но это, по его словам, не доставляет животным беспокойства.Денег, утверждает он, на этом не зарабатывают. Впрочем, владельцы псов и зрители могут поспорить между собой и поставить "рублей сто на победителя".Турниры проводят почти во всех южных республиках. Есть и общий чемпионат — для всего Кавказа. Устраивают их и в городах, где овцеводство не особо развито, например в Москве.Зайнал отмечает: вокруг тестовых испытаний много мифов. Например, что волкодавов во время обучения натравливают на дворняг."В этом случае пес привыкнет к более слабому противнику и сразу проиграет. Или есть байка о железных зубах, которые хозяева вставляют собакам ради более жесткого захвата. Такого я никогда не видел. Да и не будут они держаться во время боя. Но иногда уже после завершения карьеры владельцы "награждают" любимых питомцев золотыми клыками"."Боятся зеленых"Большинство кинологов тестовые испытания волкодавов называют скрытыми собачьими боями.Вета Гольден — ветеринар из Санкт-Петербурга. Она лечит животных после подпольных боев уже больше двадцати лет. Правда, за последние три года обращений почти не было."Сейчас мало заводчиков, которые живут за счет прибыли с боев. Не то что лет пять назад. Тогда некоторые даже собирали брошенных стаффов и питбулей по питомникам, а потом выставляли на турниры — как пушечное мясо. Вдруг повезет и собака окажется, как говорят питмены, с геймом — то есть с желанием драться", — объясняет Вета.По словам ветеринара, чемпионаты каждый раз проводят в разных местах. Владельцы до последнего не знают, куда им предстоит ехать. Но конспирация нужна вовсе не из страха, что поймает полиция. "Никто не хочет, чтобы зеленые подняли шум, после чего правоохранительным органам вынужденно придется отреагировать", — уточняет Гольден."Штрафы — до 400 тысяч рублей"То, что устроители боев остаются безнаказанными, признают даже во власти. По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, очень сложно привлечь к уголовной ответственности участников таких чемпионатов."Нужно заявление о жестоком обращении, но писать его никто не будет, ведь владельцы добровольно отправляют питомцев на растерзание. Кроме того, дело возбудят, только если животное погибло или серьезно пострадало", — говорит парламентарий.Бурматов предложил поправку в КоАП, устанавливающую административную ответственность за бои с участием собак — в случае, если нет уголовного состава. Штрафы серьезные: до 400 тысяч рублей.Заводчики, в свою очередь, опасаются, что закручивание гаек приведет к еще большей стигматизации бойцовых пород.После публикации материала агентство получило ответ от МВД по Воронежской области. Участковые опросили владельцев собак, участвовавших в мероприятии на территории санатория имени Дзержинского, но не выявили фактов жестокого обращения. Опасных травм животные не получили, о приеме ставок никто не сообщил, зрителями выступали сами заводчики. Сейчас проводят дополнительную проверку.
https://ria.ru/20211005/sobaki-1753067771.html
https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748410958.html
https://ria.ru/20210405/sobaka-1603915087.html
https://ria.ru/20210126/zhivotnye-1594523099.html
https://ria.ru/20201211/sobaka-1588646182.html
https://ria.ru/20210929/zhivodery-1752199813.html
https://ria.ru/20210916/otlov-1750216385.html
https://ria.ru/20210524/sobaki-1733301368.html
воронежская область
москва
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756194165_739:0:2320:1186_1920x0_80_0_0_3fe5dc2d5792be4af80fe4dc18e6232c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, воронежская область, москва, владимир бурматов, собаки, кавказ, владимир уражевский
08:00 26.10.2021 (обновлено: 18:34 26.10.2021)
 

"Любит вскрывать грудь оппоненту": что происходит на закрытых собачьих боях

© РИА Новости / Александр КондратюкСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В разных регионах России чуть ли не ежемесячно проводят собачьи бои. Если поединки питбулей и стаффордширов ушли в подполье, то кровавое шоу с алабаями устраивают почти открыто. Главный приз на многих чемпионатах — автомобиль. Чтобы собаки не чувствовали боли, их накачивают фармпрепаратами. Раненых животных зашивают прямо на месте.

"Не мог даже ходить"

Два сцепившихся алабая лежат на окровавленном снегу. Белый кобель прижал черного, вгрызается ему в челюсть. За рингом из-за ограды наблюдают несколько десятков зрителей.
— Кусай, родной, кусай, — подбадривает пса владелец.
— Трепи его, Фартуша! Ай, красавчик. Лапку кусай, — кобель кромсает противника. Тот лежит, тяжело дыша. Из пасти капает кровавая слюна. Еще через несколько минут к собакам подходят судьи. Стеками — специальными палками — разжимают животным челюсти. Длившийся девять минут бой закончен.
— Шикарный поединок! — тоном конферансье заявляет ведущий. — А теперь на ринг приглашаем...
© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет Бэй / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Букбис Чандра Исмет Бэй
Перейти в фотобанк
Собака
Видео с так называемых тестовых испытаний кавказских волкодавов в селе Чертовицы Воронежской области — одно из многих, открыто опубликованных в Сети. Несмотря на проверку, уголовное дело на организаторов так и не завели — нет оснований.
За последние несколько лет не сообщалось вообще ни об одном расследовании по факту организации собачьих боев. Хотя зоозащитники утверждают: животные с характерными травмами попадают к ним регулярно.

"Только на прошлой неделе из Грозного доставили двух питбулей, — показывает фото подопечных Ирен Беленькая, руководитель Шереметьевского приюта. — По всему телу у них — шрамы и шишки. Мы думали, это опухоли. Но хирург сказал: абсцессы на месте затянувшихся укусов. Одного пса привезли без нижней челюсти. Его нашли на обочине грибники — в ранах уже завелись опарыши".

Сейчас в приюте, специализирующемся на помощи бойцовым породам, живут шесть собак, спасенных после выступлений. Их выкупают волонтеры — например, Елена Мрыкова из Владикавказа.
Собаки в приюте Лохматая душа, где произошло отравление - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:00
Паралич и смерть: чем отравились сотни собак по всей России
"Недавно забрала девочку питбуля — ее привезли в наш город специально на бои. Когда проиграла, хозяин просто бросил ее. Сказал, не годится для поединков. В конце сентября выкупили еще одного. Весь покусанный, даже ходить не мог. В итоге мы его не вытащили: умер во время перевозки", — рассказывает Мрыкова.
Сами волонтеры с владельцами собак не пересекаются. Общаются через доверенных лиц — участвовавших раньше в боях, но отошедших от дел. Иногда договариваются о выкупе за мешок корма. Но обычно фигурируют суммы от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
Часто, говорит Елена, к ней попадают животные под допингом. Первые часы "вьются волчком", потом падают от истощения.
"Плюс их "сушат" перед соревнованиями, — она показывает видео, на котором пристегнутый цепями к беговой дорожке питбуль наматывает километры. — Вытащить пса после всего этого очень сложно".

"Прожевывают мышцы"

Для боев используют либо волкодавов, либо терьеров типа буль — стаффордширов, питбулей — между ними схватки более кровавые. Откушенные носы и щеки, оторванные уши — не редкость.
Притравка - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:00
"Это кромешный ад": кто издевается над животными для дрессировки собак
"Тормозов у этих собак нет. Дерутся либо пока сами не упадут, либо пока не убьют противника. Если схватку не прервать, может длиться полтора часа, — объясняет кинолог, руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. — Чтобы растащить бойцов, хозяева разжимают им челюсти стеками. Сами никогда не разойдутся".
Сейчас, по ее словам, все турниры ушли в подполье. Питмены — так называют себя владельцы собак — устраивают поединки на частных участках. Это целая нелегальная индустрия. Иногда нанимают хендлеров — людей, которые возят питомцев по боям. Есть правила сражений — кажун. Некоторые параграфы странные. Например, перед схваткой нужно передать пса хозяину противника. Тот моет животное — на случай, если в шкуру втерли вещества, которые помешают оппоненту сделать захват.
В собачьем боевом спорте часто используют допинг.
"Был период, когда сражались без него — проверяли реальную силу и выносливость. Но в последнее время дают фармпрепараты. После боя тоже есть определенная терапия: ставят капельницы с антишоковыми средствами, чтобы пес быстрее пришел в норму", — говорит Борисенко.
Олег Бельмас и пес по кличке Боря - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 08:00
"Как чувствовал!" Убийство алабая в селе под Бахчисараем возмутило всех
Среди боевых собак есть чемпионы по жестокости — те, с кем стараются не становиться в пару. "Такие прожевывают мышцы под кожей, делая из них фарш", — уточняет кинолог.
Хозяин животного может закончить бой в любой момент. Но поступают так далеко не все, заставляя пса драться до смерти.

"Где вы видите кровь?"

В сентябре 2021-го зоозащитники из Ставропольского края пожаловались главе Новоселицкого округа Роману Коврыге, что в одном из сел собираются устроить бои между кавказскими и азиатскими алабаями. Чиновник уверял, что с организаторами чемпионата "провели работу" и мероприятие отменили. Вскоре девушке-активистке начали угрожать — устроители соревнований получили ее переписку с главой.
Зоозащитники утверждают: чемпионат в итоге состоялся, но на частной территории.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Собака
В апреле 2021-го в паблике города Ишима Тюменской области появились фото собак, рвущих друг друга на ринге. Шерсть в крови, за боем с интересом наблюдают дети. Местные жители вспоминают, что собачьи бои здесь проводят чуть ли не с двухтысячных. После публикации жутковатых снимков зооактивистка Ксения Брик обратилась в прокуратуру. Ее первое заявление потеряли. Только после жалобы в Генеральную прокуратуру пришел ответ (есть в распоряжении РИА Новости. — Прим. ред.). Нарушений сотрудники МВД не выявили. Местные участковые установили хозяев собак на фото, но те пояснили, что просто выгуливали животных. Такое объяснение полицейских устроило, не смутили ни ринг, ни зрители.
Участок Геннадия Реуцкого. Стоп-кадр видео
26 января, 08:00
"Трупы разлагаются, вонь повсюду": что происходит в подмосковной деревне
Шестого марта 2021-го на территории санатория имени Дзержинского в селе Чертовицы Воронежской области было необычно многолюдно. Прихожане церкви подумали — очередной детский футбольный матч. Но потом увидели ринг и окровавленных собак. Организатором местные СМИ назвали гендиректора охранного предприятия Владимира Русакова. Он объяснял журналистам: это не бои, а "тестовые испытания". Они якобы нужны для проверки рабочих качеств собак. По его словам, животных не стравливают, на ринге — "имитация боя", а псов разнимают после первой крови.
Но если посмотреть видео, станет ясно: борьбу продолжают даже истекающие кровью собаки.
В переписке с корреспондентом РИА Новости Русаков заявил, что "никаких боев не устраивал, серьезных травм и увечий ни один пес не получил". На вопрос о красных пятнах на шерсти и снегу ответил: "А с чего вы взяли, что это кровь?"
После жалобы зоозащитников сотрудники МВД провели проверку, но в возбуждении дела по статье "Жестокое обращение с животными" отказали. Постановление обжаловала прокуратура. В полиции на момент публикации материала на запрос РИА Новости не ответили.

"Рублей сто на победителя"

Если бои терьеров типа буль полностью ушли в подполье, то организаторы так называемых тестовых испытаний волкодавов особо не прячутся. Корреспондент агентства нашел в соцсетях афиши чемпионатов, информацию о призах. Обычно взнос за участие составляет десять тысяч рублей за одну собаку, а победители получают автомобиль — чаще всего бюджетную "Ладу".
Лада в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 08:00
"Сломан позвоночник, выбиты зубы": в чем обвиняют жителя Саратова
Заманивая зрителей, владельцы рекламируют собственных собак: "Красавчик. Коварный, с травмирующим укусом. Работая вторым номером, любит вскрывать грудь оппоненту".
"Бойка, участник Супер-лиги. Один из самых зрелищных бойцов за последнее время".
При этом Зайнал, бывший заводчик кавказских волкодавов из Дагестана, считает, что тестовые испытания гуманнее, чем бои.

"Если у питбулей собака может скулить, скалиться по-волчьи, то у нас это запрещено. Поединок останавливаем. Плюс зачастую не доходит даже до крови. Мы проверяем рабочие качества собаки: если она в ринге показала себя, то и в поле защитит отару".

Зайнал говорит, что за десять лет его участия в мероприятиях не погибла ни одна собака. Лишь у двоих неправильно срослись кости, но это, по его словам, не доставляет животным беспокойства.
Денег, утверждает он, на этом не зарабатывают. Впрочем, владельцы псов и зрители могут поспорить между собой и поставить "рублей сто на победителя".
Рыжий кот - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 08:00
В Северодвинске женщина неделю издевалась над котом, прежде чем убить
Турниры проводят почти во всех южных республиках. Есть и общий чемпионат — для всего Кавказа. Устраивают их и в городах, где овцеводство не особо развито, например в Москве.
Зайнал отмечает: вокруг тестовых испытаний много мифов. Например, что волкодавов во время обучения натравливают на дворняг.
"В этом случае пес привыкнет к более слабому противнику и сразу проиграет. Или есть байка о железных зубах, которые хозяева вставляют собакам ради более жесткого захвата. Такого я никогда не видел. Да и не будут они держаться во время боя. Но иногда уже после завершения карьеры владельцы "награждают" любимых питомцев золотыми клыками".

"Боятся зеленых"

Большинство кинологов тестовые испытания волкодавов называют скрытыми собачьими боями.

"Любые мероприятия, где животному могут причинить боль, запрещены — вплоть до пожизненной дисквалификации заводчика, — подчеркивает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. — Собак, которые приходят на выставки со следами боев, к разведению не допускают".

Вета Гольден — ветеринар из Санкт-Петербурга. Она лечит животных после подпольных боев уже больше двадцати лет. Правда, за последние три года обращений почти не было.
Пойманные беспризорные собаки в кузове микроавтобуса общественной благотворительной организации Бездомный пёс во время рейда по отлову бродячих животных в Красноярске - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 08:00
Черные приюты. Кто наживается на "собачьих" контрактах с государством
"Сейчас мало заводчиков, которые живут за счет прибыли с боев. Не то что лет пять назад. Тогда некоторые даже собирали брошенных стаффов и питбулей по питомникам, а потом выставляли на турниры — как пушечное мясо. Вдруг повезет и собака окажется, как говорят питмены, с геймом — то есть с желанием драться", — объясняет Вета.
По словам ветеринара, чемпионаты каждый раз проводят в разных местах. Владельцы до последнего не знают, куда им предстоит ехать. Но конспирация нужна вовсе не из страха, что поймает полиция. "Никто не хочет, чтобы зеленые подняли шум, после чего правоохранительным органам вынужденно придется отреагировать", — уточняет Гольден.

"Штрафы — до 400 тысяч рублей"

То, что устроители боев остаются безнаказанными, признают даже во власти. По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, очень сложно привлечь к уголовной ответственности участников таких чемпионатов.
Бездомная собака в мусорном контейнере - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 08:00
"Бешеные деньги": кто наживается на истреблении собак в Бурятии
"Нужно заявление о жестоком обращении, но писать его никто не будет, ведь владельцы добровольно отправляют питомцев на растерзание. Кроме того, дело возбудят, только если животное погибло или серьезно пострадало", — говорит парламентарий.
Бурматов предложил поправку в КоАП, устанавливающую административную ответственность за бои с участием собак — в случае, если нет уголовного состава. Штрафы серьезные: до 400 тысяч рублей.
Заводчики, в свою очередь, опасаются, что закручивание гаек приведет к еще большей стигматизации бойцовых пород.
После публикации материала агентство получило ответ от МВД по Воронежской области. Участковые опросили владельцев собак, участвовавших в мероприятии на территории санатория имени Дзержинского, но не выявили фактов жестокого обращения. Опасных травм животные не получили, о приеме ставок никто не сообщил, зрителями выступали сами заводчики. Сейчас проводят дополнительную проверку.
 
ОбществоВоронежская областьМоскваВладимир БурматовсобакиКавказВладимир Уражевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
02:05Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США
01:38В Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны
Лента новостейМолния
Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжейПрокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в СШАВ Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны