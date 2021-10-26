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https://ria.ru/20211026/bespilotniki-1756392310.html
Киев применил беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили СМИ
Киев применил беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2021
Киев применил беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили СМИ
Украинские военные впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, сообщает сайт местного "5 канала" со ссылкой на волонтера. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:51
2021-10-26T21:05
в мире
оон
министерство обороны украины
юрий бутусов
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украинские военные впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, сообщает сайт местного "5 канала" со ссылкой на волонтера.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева."Вооруженные силы Украины впервые использовали ударные дроны турецкого производства Bayraktar TB2 на востоке Украины… Ударные дроны были применены для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области", - говорится в сообщении.Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также заявил, что в Донбассе впервые применили Bayraktar. "Как сообщают источники "Цензор.нет", сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады. Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя Bayraktar, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена", - написал он в социальной сети Faceboоk.Бутусов отметил, что боевики не смогли поставить помехи, сбить или "даже обнаружить" Bayraktar. "После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла. Приказ на применение "Байрактара" в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html
https://ria.ru/20211025/ukraina-1756129312.html
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в мире, оон, министерство обороны украины, юрий бутусов, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, валерий залужный
20:51 26.10.2021 (обновлено: 21:05 26.10.2021)
 
Киев применил беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили СМИ

Пятый канал: ВСУ впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украинские военные впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, сообщает сайт местного "5 канала" со ссылкой на волонтера.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
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"Вооруженные силы Украины впервые использовали ударные дроны турецкого производства Bayraktar TB2 на востоке Украины… Ударные дроны были применены для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области", - говорится в сообщении.
Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов также заявил, что в Донбассе впервые применили Bayraktar. "Как сообщают источники "Цензор.нет", сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады. Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя Bayraktar, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена", - написал он в социальной сети Faceboоk.
Бутусов отметил, что боевики не смогли поставить помехи, сбить или "даже обнаружить" Bayraktar. "После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла. Приказ на применение "Байрактара" в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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