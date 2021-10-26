https://ria.ru/20211026/astronavt-1756347670.html

Рогозин заявил, что астронавты НАСА продолжат летать на кораблях "Союз"

Рогозин заявил, что астронавты НАСА продолжат летать на кораблях "Союз" - РИА Новости, 26.10.2021

Рогозин заявил, что астронавты НАСА продолжат летать на кораблях "Союз"

Американские астронавты продолжат полеты на российских космических кораблях "Союз", в обмен - российские космонавты полетят на американских кораблях, заявил в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:00

2021-10-26T17:00

2021-10-26T17:21

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американские астронавты продолжат полеты на российских космических кораблях "Союз", в обмен - российские космонавты полетят на американских кораблях, заявил в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИА "Россия сегодня", генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.В настоящее время делегация "Роскосмоса" во главе с Рогозиным принимает участие в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае."Сегодня с НАСА мы обсуждали возможность перекрестных полетов, то есть когда наши космонавты полетят на американских кораблях. Мы с сегодняшнего дня начали обсуждать составы этих экипажей. И американцы продолжат летать на "Союзах", корабле, который они любят, знают. Считается самым надежным в мире кораблем", - сказал он.США приостановили собственные пилотируемые полеты в 2011 году после окончания полетов "Спейс Шаттлов". С тех пор доставку американских астронавтов на МКС за плату осуществлял "Роскосмос". Вашингтон неоднократно выражал недовольство существующей зависимостью от России в своей космической деятельности и в 2020 году после успешного тестового полета Crew Dragon объявил о возобновлении собственной пилотируемой программы.Последний американец отправился в космос в "Союзе" в апреле 2021 года. Это был астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

https://ria.ru/20211025/roskosmos-1756155554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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