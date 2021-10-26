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Рогозин заявил, что астронавты НАСА продолжат летать на кораблях "Союз"
Рогозин заявил, что астронавты НАСА продолжат летать на кораблях "Союз" - РИА Новости, 26.10.2021
Рогозин заявил, что астронавты НАСА продолжат летать на кораблях "Союз"
Американские астронавты продолжат полеты на российских космических кораблях "Союз", в обмен - российские космонавты полетят на американских кораблях, заявил в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:00
2021-10-26T17:21
в мире
дмитрий рогозин
наса
роскосмос
союз
космос
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американские астронавты продолжат полеты на российских космических кораблях "Союз", в обмен - российские космонавты полетят на американских кораблях, заявил в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИА "Россия сегодня", генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.В настоящее время делегация "Роскосмоса" во главе с Рогозиным принимает участие в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае."Сегодня с НАСА мы обсуждали возможность перекрестных полетов, то есть когда наши космонавты полетят на американских кораблях. Мы с сегодняшнего дня начали обсуждать составы этих экипажей. И американцы продолжат летать на "Союзах", корабле, который они любят, знают. Считается самым надежным в мире кораблем", - сказал он.США приостановили собственные пилотируемые полеты в 2011 году после окончания полетов "Спейс Шаттлов". С тех пор доставку американских астронавтов на МКС за плату осуществлял "Роскосмос". Вашингтон неоднократно выражал недовольство существующей зависимостью от России в своей космической деятельности и в 2020 году после успешного тестового полета Crew Dragon объявил о возобновлении собственной пилотируемой программы.Последний американец отправился в космос в "Союзе" в апреле 2021 года. Это был астронавт НАСА Марк Ванде Хай.
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космос
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в мире, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, союз, космос, россия, сша, вашингтон (город), dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
17:00 26.10.2021 (обновлено: 17:21 26.10.2021)
 
Рогозин заявил, что астронавты НАСА продолжат летать на кораблях "Союз"

Глава Роскосмоса Рогозин заявил, что астронавты НАСА продолжат летать на кораблях "Союз"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американские астронавты продолжат полеты на российских космических кораблях "Союз", в обмен - российские космонавты полетят на американских кораблях, заявил в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИА "Россия сегодня", генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
В настоящее время делегация "Роскосмоса" во главе с Рогозиным принимает участие в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.
"Сегодня с НАСА мы обсуждали возможность перекрестных полетов, то есть когда наши космонавты полетят на американских кораблях. Мы с сегодняшнего дня начали обсуждать составы этих экипажей. И американцы продолжат летать на "Союзах", корабле, который они любят, знают. Считается самым надежным в мире кораблем", - сказал он.
США приостановили собственные пилотируемые полеты в 2011 году после окончания полетов "Спейс Шаттлов". С тех пор доставку американских астронавтов на МКС за плату осуществлял "Роскосмос". Вашингтон неоднократно выражал недовольство существующей зависимостью от России в своей космической деятельности и в 2020 году после успешного тестового полета Crew Dragon объявил о возобновлении собственной пилотируемой программы.
Последний американец отправился в космос в "Союзе" в апреле 2021 года. Это был астронавт НАСА Марк Ванде Хай.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 16:00
Рогозин обсудит с партнерами по МКС создание новой орбитальной станции
 
В миреДмитрий РогозинНАСАРоскосмосСоюзКосмосРоссияСШАВашингтон (город)Dragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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