https://ria.ru/20211026/asmus-1756308458.html

"Ждала эту роль": Асмус сообщила, что сыграет монахиню

"Ждала эту роль": Асмус сообщила, что сыграет монахиню - РИА Новости, 26.10.2021

"Ждала эту роль": Асмус сообщила, что сыграет монахиню

Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram пост, в котором рассказала, что ее утвердили на роль монахини-волонтера в новом кинопроекте. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:33

2021-10-26T18:33

2021-10-26T18:33

культура

кристина асмус

новости культуры

кино и сериалы

иван охлобыстин

гарик харламов (игорь)

клим шипенко

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram пост, в котором рассказала, что ее утвердили на роль монахини-волонтера в новом кинопроекте. К тексту актриса прикрепила несколько снимков, на которых появляется в образе послушницы. Ее голова покрыта платком, а тело прикрыто строгой рубашкой, кардиганом и длинной юбкой. Экс-супруга юмориста Гарика Харламова пока не рассказала, как называется фильм или сериал, в котором она появится в таком образе. В комментариях мнения у пользователей по поводу Асмус, как обычно, разошлись. Поклонники написали, что с "нетерпением ждут премьеру", а хейтеры не удержались от высказываний: "Сделанные губы, брови, голубые линзы, ну все как у обычных монашек". Иван Охлобыстин, который снимался с Кристиной Асмус в сериале "Интерны", на ее язвительный комментарий пока не отреагировал.Репутация актрисы сильно пострадала после выхода скандального фильма Клима Шипенко "Текст" (2019), в котором она сыграла с Александром Петровым и Иваном Янковским. С последним актриса снялась в откровенных сценах, что спровоцировало слухи о неверности Асмус. Ведь тогда она была в барке с Харламовым. Несмотря на то, что актриса пыталась опровергнуть сплетни и не обращать на них внимания, в соцсетях даже спустя несколько лет продолжают писать гадости в ее адрес.

https://ria.ru/20210924/film-1751614337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус, новости культуры, кино и сериалы, иван охлобыстин, гарик харламов (игорь), клим шипенко