https://ria.ru/20211026/asmus-1756308458.html
"Ждала эту роль": Асмус сообщила, что сыграет монахиню
"Ждала эту роль": Асмус сообщила, что сыграет монахиню - РИА Новости, 26.10.2021
"Ждала эту роль": Асмус сообщила, что сыграет монахиню
Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram пост, в котором рассказала, что ее утвердили на роль монахини-волонтера в новом кинопроекте. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:33
2021-10-26T18:33
2021-10-26T18:33
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram пост, в котором рассказала, что ее утвердили на роль монахини-волонтера в новом кинопроекте. К тексту актриса прикрепила несколько снимков, на которых появляется в образе послушницы. Ее голова покрыта платком, а тело прикрыто строгой рубашкой, кардиганом и длинной юбкой. Экс-супруга юмориста Гарика Харламова пока не рассказала, как называется фильм или сериал, в котором она появится в таком образе. В комментариях мнения у пользователей по поводу Асмус, как обычно, разошлись. Поклонники написали, что с "нетерпением ждут премьеру", а хейтеры не удержались от высказываний: "Сделанные губы, брови, голубые линзы, ну все как у обычных монашек". Иван Охлобыстин, который снимался с Кристиной Асмус в сериале "Интерны", на ее язвительный комментарий пока не отреагировал.Репутация актрисы сильно пострадала после выхода скандального фильма Клима Шипенко "Текст" (2019), в котором она сыграла с Александром Петровым и Иваном Янковским. С последним актриса снялась в откровенных сценах, что спровоцировало слухи о неверности Асмус. Ведь тогда она была в барке с Харламовым. Несмотря на то, что актриса пыталась опровергнуть сплетни и не обращать на них внимания, в соцсетях даже спустя несколько лет продолжают писать гадости в ее адрес.
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кристина асмус, новости культуры, кино и сериалы, иван охлобыстин, гарик харламов (игорь), клим шипенко
"Ждала эту роль": Асмус сообщила, что сыграет монахиню
"Ждала эту роль": Кристина Асмус сообщила, что сыграет монахиню
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус разместила в Instagram пост, в котором рассказала, что ее утвердили на роль монахини-волонтера в новом кинопроекте.
"Это не шутка! В новом проекте, который мы начали снимать, я играю монашку. Героиня — волонтер, поет в церковном хоре, исполняет послушание и потом принимает постриг. Вряд ли это повиляет на мою бесстыжую репутацию и скорее даже усилит ее, но я прям ждала эту роль", — написала Асмус, добавив, что рада пробовать что-то новое.
К тексту актриса прикрепила несколько снимков, на которых появляется в образе послушницы. Ее голова покрыта платком, а тело прикрыто строгой рубашкой, кардиганом и длинной юбкой.
"Мне так нравится в этих костюмах! Больше, чем в чулках и коротких платьях, — отметила Кристина Асмус. — И это, как тебе такое, Иван Охлобыстин?"
Экс-супруга юмориста Гарика Харламова пока не рассказала, как называется фильм или сериал, в котором она появится в таком образе.
В комментариях мнения у пользователей по поводу Асмус, как обычно, разошлись. Поклонники написали, что с "нетерпением ждут премьеру", а хейтеры не удержались от высказываний: "Сделанные губы, брови, голубые линзы, ну все как у обычных монашек".
Иван Охлобыстин, который снимался с Кристиной Асмус в сериале "Интерны", на ее язвительный комментарий пока не отреагировал.
Репутация актрисы сильно пострадала после выхода скандального фильма Клима Шипенко "Текст" (2019), в котором она сыграла с Александром Петровым и Иваном Янковским. С последним актриса снялась в откровенных сценах, что спровоцировало слухи о неверности Асмус. Ведь тогда она была в барке с Харламовым. Несмотря на то, что актриса пыталась опровергнуть сплетни и не обращать на них внимания, в соцсетях даже спустя несколько лет продолжают писать гадости в ее адрес.