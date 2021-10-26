https://ria.ru/20211026/antonov-1756226335.html
Россия предложила США сосредоточиться на системах доставки первого удара
Россия предложила США сосредоточиться на системах доставки первого удара - РИА Новости, 26.10.2021
Россия предложила США сосредоточиться на системах доставки первого удара
РФ предлагает на переговорах с США сосредоточиться на системах доставки первого удара, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T00:01
2021-10-26T00:01
2021-10-26T00:01
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. РФ предлагает на переговорах с США сосредоточиться на системах доставки первого удара, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Российский подход – абсолютно прагматичен. Мы предлагаем сфокусироваться на наиболее опасных с точки зрения "подрыва" баланса сил вооружениях. А именно – на системах доставки, способных в первом ударе поразить цели на национальной территории другой стороны, а также на развернутых боезарядах", - сказал Антонов, выступая в США."Однако не секрет, что по ключевым проблемам стратегической повестки между нашими странами сохраняются существенные различия. Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения", - добавил Антонов.Потенциальные договоренности РФ с США по стратегической стабильности станут мощным сигналом их приверженности поддержанию мира, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Достижение осязаемого результата станет мощным сигналом мировому сообществу о приверженности России и США поддержанию международного мира и безопасности. Кроме того, потенциальный результат несомненно позитивно скажется на стабильности Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Миддлберийском институте. Текст выступления распространило посольство.Россия не отказывается от обсуждения роли и места различных стратегических систем в будущих режимах контроля над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратситсем в будущих режимах контроля над вооружениями", - сказал Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения им. Дж. Мартина при Миддлберийском институте.
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746795827.html
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в мире, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, россия
Россия предложила США сосредоточиться на системах доставки первого удара
Антонов: Россия предложила США сосредоточиться на системах доставки первого удара
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. РФ
предлагает на переговорах с США
сосредоточиться на системах доставки первого удара, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов
.
"Российский подход – абсолютно прагматичен. Мы предлагаем сфокусироваться на наиболее опасных с точки зрения "подрыва" баланса сил вооружениях. А именно – на системах доставки, способных в первом ударе поразить цели на национальной территории другой стороны, а также на развернутых боезарядах", - сказал Антонов, выступая в США.
"Однако не секрет, что по ключевым проблемам стратегической повестки между нашими странами сохраняются существенные различия. Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне
не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения", - добавил Антонов.
Потенциальные договоренности РФ с США по стратегической стабильности станут мощным сигналом их приверженности поддержанию мира, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Достижение осязаемого результата станет мощным сигналом мировому сообществу о приверженности России и США поддержанию международного мира и безопасности. Кроме того, потенциальный результат несомненно позитивно скажется на стабильности Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Миддлберийском институте. Текст выступления распространило посольство.
Россия не отказывается от обсуждения роли и места различных стратегических систем в будущих режимах контроля над вооружениями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратситсем в будущих режимах контроля над вооружениями", - сказал Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения им. Дж. Мартина при Миддлберийском институте.