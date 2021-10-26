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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/aktsiya-1756364598.html
В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе" для борьбы с COVID-19
В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе" для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе" для борьбы с COVID-19
В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников, сообщил ее... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:09
2021-10-26T19:31
распространение коронавируса
госдума рф
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
артем метелев (депутат)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников, сообщил ее соорганизатор, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев."Мы вместе" объединяет коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением SARS-CoV-2. Общероссийская акция стартовала 21 марта 2020 года, с тех пор волонтеры доставляют людям лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами."Сегодня мы хотим объявить о возобновлении работы волонтерских штабов акции "Мы вместе". Мы видим критический рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому правительство объявило нерабочую неделю, в регионах вводятся ограничения на перемещения, в том числе обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет", — сказал Метелев журналистам.Чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан из группы риска, одиноких пожилых людей или инвалидов, необходимо проявить заботу и оказать волонтерскую помощь как минимум в доставке еды и жизненно необходимых лекарств, отметил он."Мы, депутаты, которые представляют движение "Мы вместе", уже в предыдущие выходные начали работу в рамках волонтерских штабов. Я бы хотел обратиться ко всем своим коллегам, представляющим разные фракции, к депутатам Госдумы принять участие в работе региональных волонтерских штабов на предстоящей региональной неделе. Я также хотел бы обратиться ко всем, кто готов оказать поддержку акции "Мы вместе" в качестве волонтера и партнера", — добавил он.Парламентарий подчеркнул, что волонтеры акции в качестве младшего медперсонала работают в 900 поликлиниках и больницах (из них почти 280 — "красные зоны"), также при поддержке бизнеса предоставляют воду, кофе и еду врачам, которые фактически работают в круглосуточном режиме."Там, где в регионах из-за высокой нагрузки не хватает транспортного обеспечения, волонтеры, депутаты в том числе, и те, кто предоставляет нам от бизнеса машины, развозят медиков, которые посещают квартиры, где люди заболевают коронавирусом. Волонтеры помогают в обзвоне пожилых людей, которые прошли вакцинацию, звонят им три раза для того, чтобы узнать их самочувствие, если оно ухудшается, направляют туда бригаду скорой помощи", — уточнил Метелев.Он напомнил, что в прошлый раз в рамках акции "Мы вместе" волонтерам удалось помочь 6,5 миллиона граждан.
https://ria.ru/20211026/pozhilye-1756314617.html
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госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, артем метелев (депутат)
18:09 26.10.2021 (обновлено: 19:31 26.10.2021)
 
В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе" для борьбы с COVID-19

Депутат Госдумы Метелев сообщил о возобновлении акции "Мы вместе" для борьбы с COVID-19

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкБейджик на груди волонтера
Бейджик на груди волонтера - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников, сообщил ее соорганизатор, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
"Мы вместе" объединяет коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением SARS-CoV-2. Общероссийская акция стартовала 21 марта 2020 года, с тех пор волонтеры доставляют людям лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.
"Сегодня мы хотим объявить о возобновлении работы волонтерских штабов акции "Мы вместе". Мы видим критический рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому правительство объявило нерабочую неделю, в регионах вводятся ограничения на перемещения, в том числе обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет", — сказал Метелев журналистам.
Чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан из группы риска, одиноких пожилых людей или инвалидов, необходимо проявить заботу и оказать волонтерскую помощь как минимум в доставке еды и жизненно необходимых лекарств, отметил он.
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"Мы, депутаты, которые представляют движение "Мы вместе", уже в предыдущие выходные начали работу в рамках волонтерских штабов. Я бы хотел обратиться ко всем своим коллегам, представляющим разные фракции, к депутатам Госдумы принять участие в работе региональных волонтерских штабов на предстоящей региональной неделе. Я также хотел бы обратиться ко всем, кто готов оказать поддержку акции "Мы вместе" в качестве волонтера и партнера", — добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что волонтеры акции в качестве младшего медперсонала работают в 900 поликлиниках и больницах (из них почти 280 — "красные зоны"), также при поддержке бизнеса предоставляют воду, кофе и еду врачам, которые фактически работают в круглосуточном режиме.
"Там, где в регионах из-за высокой нагрузки не хватает транспортного обеспечения, волонтеры, депутаты в том числе, и те, кто предоставляет нам от бизнеса машины, развозят медиков, которые посещают квартиры, где люди заболевают коронавирусом. Волонтеры помогают в обзвоне пожилых людей, которые прошли вакцинацию, звонят им три раза для того, чтобы узнать их самочувствие, если оно ухудшается, направляют туда бригаду скорой помощи", — уточнил Метелев.
Он напомнил, что в прошлый раз в рамках акции "Мы вместе" волонтерам удалось помочь 6,5 миллиона граждан.
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