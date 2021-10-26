https://ria.ru/20211026/aktsiya-1756364598.html

В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе" для борьбы с COVID-19

В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе" для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе" для борьбы с COVID-19

В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников, сообщил ее... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:09

2021-10-26T18:09

2021-10-26T19:31

распространение коронавируса

госдума рф

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников, сообщил ее соорганизатор, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев."Мы вместе" объединяет коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением SARS-CoV-2. Общероссийская акция стартовала 21 марта 2020 года, с тех пор волонтеры доставляют людям лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами."Сегодня мы хотим объявить о возобновлении работы волонтерских штабов акции "Мы вместе". Мы видим критический рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому правительство объявило нерабочую неделю, в регионах вводятся ограничения на перемещения, в том числе обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет", — сказал Метелев журналистам.Чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан из группы риска, одиноких пожилых людей или инвалидов, необходимо проявить заботу и оказать волонтерскую помощь как минимум в доставке еды и жизненно необходимых лекарств, отметил он."Мы, депутаты, которые представляют движение "Мы вместе", уже в предыдущие выходные начали работу в рамках волонтерских штабов. Я бы хотел обратиться ко всем своим коллегам, представляющим разные фракции, к депутатам Госдумы принять участие в работе региональных волонтерских штабов на предстоящей региональной неделе. Я также хотел бы обратиться ко всем, кто готов оказать поддержку акции "Мы вместе" в качестве волонтера и партнера", — добавил он.Парламентарий подчеркнул, что волонтеры акции в качестве младшего медперсонала работают в 900 поликлиниках и больницах (из них почти 280 — "красные зоны"), также при поддержке бизнеса предоставляют воду, кофе и еду врачам, которые фактически работают в круглосуточном режиме."Там, где в регионах из-за высокой нагрузки не хватает транспортного обеспечения, волонтеры, депутаты в том числе, и те, кто предоставляет нам от бизнеса машины, развозят медиков, которые посещают квартиры, где люди заболевают коронавирусом. Волонтеры помогают в обзвоне пожилых людей, которые прошли вакцинацию, звонят им три раза для того, чтобы узнать их самочувствие, если оно ухудшается, направляют туда бригаду скорой помощи", — уточнил Метелев.Он напомнил, что в прошлый раз в рамках акции "Мы вместе" волонтерам удалось помочь 6,5 миллиона граждан.

https://ria.ru/20211026/pozhilye-1756314617.html

https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, артем метелев (депутат)