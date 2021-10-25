https://ria.ru/20211025/windows-1756161775.html

Windows 11 получила уникальную функцию

Windows 11 получила уникальную функцию - РИА Новости, 25.10.2021

Windows 11 получила уникальную функцию

Пользователи нашли способ, как включить в Windows поддержку софта, изначально предназначенного для Android. Об этом в Twitter сообщил энтузиаст под ником... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:27

2021-10-25T16:27

2021-10-25T16:27

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технологии

google android

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи нашли способ, как включить в Windows поддержку софта, изначально предназначенного для Android. Об этом в Twitter сообщил энтузиаст под ником ADeltaXПрограммисту удалось установить на компьютер с Windows 11 магазин контента Google Play Маркет. С его помощью на ПК можно запустить практически любое приложение, предназначенное для Android-устройства. Интересно, что тестировщикам официальной поддержки мобильного софта доступно лишь 50 апплетов.Энтузиаст подробно описывает способ, как получить магазин приложений Android на своем компьютере. Однако, метод требует определенной подготовки и неопытный пользователь может нарушить работоспособность настольной ОС.Сама же корпорация Microsoft объявила о бета-тестировании подсистемы Windows Subsystem for Android, анонсированной еще летом 2021 года. Она даст возможность запускать в рабочей среде Windows 11 Android-приложения. Ожидается, что функция станет доступна в 2022 году.

https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, microsoft corporation, windows