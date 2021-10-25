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Наука
https://ria.ru/20211025/windows-1756161775.html
Windows 11 получила уникальную функцию
Windows 11 получила уникальную функцию - РИА Новости, 25.10.2021
Windows 11 получила уникальную функцию
Пользователи нашли способ, как включить в Windows поддержку софта, изначально предназначенного для Android. Об этом в Twitter сообщил энтузиаст под ником... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:27
2021-10-25T16:27
наука
технологии
google android
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи нашли способ, как включить в Windows поддержку софта, изначально предназначенного для Android. Об этом в Twitter сообщил энтузиаст под ником ADeltaXПрограммисту удалось установить на компьютер с Windows 11 магазин контента Google Play Маркет. С его помощью на ПК можно запустить практически любое приложение, предназначенное для Android-устройства. Интересно, что тестировщикам официальной поддержки мобильного софта доступно лишь 50 апплетов.Энтузиаст подробно описывает способ, как получить магазин приложений Android на своем компьютере. Однако, метод требует определенной подготовки и неопытный пользователь может нарушить работоспособность настольной ОС.Сама же корпорация Microsoft объявила о бета-тестировании подсистемы Windows Subsystem for Android, анонсированной еще летом 2021 года. Она даст возможность запускать в рабочей среде Windows 11 Android-приложения. Ожидается, что функция станет доступна в 2022 году.
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технологии, google android, microsoft corporation, windows
16:27 25.10.2021
 

Windows 11 получила уникальную функцию

© MicrosoftWindows 11
Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи нашли способ, как включить в Windows поддержку софта, изначально предназначенного для Android. Об этом в Twitter сообщил энтузиаст под ником ADeltaX
Программисту удалось установить на компьютер с Windows 11 магазин контента Google Play Маркет. С его помощью на ПК можно запустить практически любое приложение, предназначенное для Android-устройства. Интересно, что тестировщикам официальной поддержки мобильного софта доступно лишь 50 апплетов.
Энтузиаст подробно описывает способ, как получить магазин приложений Android на своем компьютере. Однако, метод требует определенной подготовки и неопытный пользователь может нарушить работоспособность настольной ОС.
Сама же корпорация Microsoft объявила о бета-тестировании подсистемы Windows Subsystem for Android, анонсированной еще летом 2021 года. Она даст возможность запускать в рабочей среде Windows 11 Android-приложения. Ожидается, что функция станет доступна в 2022 году.
Windows 11
9 октября, 08:00Наука
Пора переходить: как установить новую Windows 11 и что из этого получится
 
НаукаТехнологииGoogle AndroidMicrosoft CorporationWindows
 
 
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