https://ria.ru/20211025/windows-1756161775.html
Windows 11 получила уникальную функцию
Windows 11 получила уникальную функцию - РИА Новости, 25.10.2021
Windows 11 получила уникальную функцию
Пользователи нашли способ, как включить в Windows поддержку софта, изначально предназначенного для Android. Об этом в Twitter сообщил энтузиаст под ником... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:27
2021-10-25T16:27
2021-10-25T16:27
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пользователи нашли способ, как включить в Windows поддержку софта, изначально предназначенного для Android. Об этом в Twitter сообщил энтузиаст под ником ADeltaXПрограммисту удалось установить на компьютер с Windows 11 магазин контента Google Play Маркет. С его помощью на ПК можно запустить практически любое приложение, предназначенное для Android-устройства. Интересно, что тестировщикам официальной поддержки мобильного софта доступно лишь 50 апплетов.Энтузиаст подробно описывает способ, как получить магазин приложений Android на своем компьютере. Однако, метод требует определенной подготовки и неопытный пользователь может нарушить работоспособность настольной ОС.Сама же корпорация Microsoft объявила о бета-тестировании подсистемы Windows Subsystem for Android, анонсированной еще летом 2021 года. Она даст возможность запускать в рабочей среде Windows 11 Android-приложения. Ожидается, что функция станет доступна в 2022 году.
https://ria.ru/20211009/windows-1753721889.html
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