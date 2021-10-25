https://ria.ru/20211025/vzryv-1756222884.html

Взрыв жилого дома в Набережных Челнах. Жуткие кадры

Момент взрыва газа в доме в Набережных Челнах попал на видео - РИА Новости, 25.10.2021

Взрыв жилого дома в Набережных Челнах. Жуткие кадры

Опубликованы кадры взрыва в доме в Набережных Челнах. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:04

2021-10-25T23:04

2021-10-25T23:08

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Опубликованы кадры взрыва в доме в Набережных Челнах.Видео было записано из автомобиля, стоявшего на светофоре на перекрестке перед пострадавшим домом. Видно, как происходит мощный взрыв на верхних этажах здания. Обломки разлетаются вокруг.Ранее в МЧС поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир.Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения, девушка 1999 года рождения. Они госпитализированы. Мужчина и подросток находятся в тяжелом состоянии, девушка — в крайне тяжелом, врачи оперируют ее.Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756200595.html

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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