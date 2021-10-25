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В Набережных Челнах открыли горячую линию после взрыва газа в пятиэтажке
В Набережных Челнах открыли горячую линию после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 25.10.2021
В Набережных Челнах открыли горячую линию после взрыва газа в пятиэтажке
Телефон горячей линии открыли в Главном управлении МЧС по Татарстану после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:52
2021-10-25T18:52
2021-10-25T19:00
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в доме в набережных челнах
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Телефон горячей линии открыли в Главном управлении МЧС по Татарстану после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."На базе главного управления МЧС по Татарстану открыт телефон горячей линии (843 288-45-63)", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах
18:52 25.10.2021 (обновлено: 19:00 25.10.2021)
В Набережных Челнах открыли горячую линию после взрыва газа в пятиэтажке
МЧС открыло горячую линию в Набережных Челнах после взрыва газа в пятиэтажке