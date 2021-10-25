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В Набережных Челнах открыли горячую линию после взрыва газа в пятиэтажке

В Набережных Челнах открыли горячую линию после взрыва газа в пятиэтажке - РИА Новости, 25.10.2021

В Набережных Челнах открыли горячую линию после взрыва газа в пятиэтажке

Телефон горячей линии открыли в Главном управлении МЧС по Татарстану после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:52

2021-10-25T18:52

2021-10-25T19:00

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в набережных челнах

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Телефон горячей линии открыли в Главном управлении МЧС по Татарстану после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."На базе главного управления МЧС по Татарстану открыт телефон горячей линии (843 288-45-63)", - сказал собеседник агентства.По данным МЧС, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы.

набережные челны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в набережных челнах