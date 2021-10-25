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Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана
Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана - РИА Новости, 25.10.2021
Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана прошли с нарушениями, которые указывают на необходимость продолжения демократических реформ, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:43
2021-10-25T13:45
в мире
узбекистан
обсе
выборы президента узбекистана — 2021
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Выборы президента Узбекистана прошли с нарушениями, которые указывают на необходимость продолжения демократических реформ, заявил на пресс-конференции спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Рейнхольд Лопатка.Выборы президента прошли в Узбекистане в воскресенье. Они признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33%."День голосования прошел мирно. Но мы наблюдали значительные процедурные нарушения", - сказал Лопатка. В частности, по его словам, "кандидаты в президенты были лишены возможности выступить с критикой действующего главы государства", и "несмотря на некоторую открытость СМИ, право жителей страны на свободное высказывание мнения остается ограничено"."Наши наблюдения показывают, что в Узбекистане были проведены важные реформы, но демократия – это долгий и сложный процесс… Узбекистану нужно продолжать двигаться в этом направлении. Эти выборы показали, что демократические реформы последних лет должны быть продолжены, чтобы закрепить то, что уже достигнуто", - заключил наблюдатели.Ранее в понедельник заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации, заявил, что выборы президента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.Предварительные итоги выборов президента Узбекистана Центризбирком огласит 25 октября, сообщили ранее в ЦИК. Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%, проголосовали 16,037 миллиона человек. По уточненным данным, на выборах имели право голоса 19,86 миллиона избирателей.Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев. По мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.
https://ria.ru/20211025/vybory-1756102606.html
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в мире, узбекистан, обсе, выборы президента узбекистана — 2021
12:43 25.10.2021 (обновлено: 13:45 25.10.2021)
 
Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана

Спецкоординатор миссии ОБСЕ Лопатка заявил о нарушениях на выборах президента Узбекистана

© SputnikИзбиратели на одном из участков во время выборов президента Узбекистана
Избиратели на одном из участков во время выборов президента Узбекистана - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Sputnik
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Выборы президента Узбекистана прошли с нарушениями, которые указывают на необходимость продолжения демократических реформ, заявил на пресс-конференции спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Рейнхольд Лопатка.
Выборы президента прошли в Узбекистане в воскресенье. Они признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33%.
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"День голосования прошел мирно. Но мы наблюдали значительные процедурные нарушения", - сказал Лопатка. В частности, по его словам, "кандидаты в президенты были лишены возможности выступить с критикой действующего главы государства", и "несмотря на некоторую открытость СМИ, право жителей страны на свободное высказывание мнения остается ограничено".
"Наши наблюдения показывают, что в Узбекистане были проведены важные реформы, но демократия – это долгий и сложный процесс… Узбекистану нужно продолжать двигаться в этом направлении. Эти выборы показали, что демократические реформы последних лет должны быть продолжены, чтобы закрепить то, что уже достигнуто", - заключил наблюдатели.
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Ранее в понедельник заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации, заявил, что выборы президента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.
Предварительные итоги выборов президента Узбекистана Центризбирком огласит 25 октября, сообщили ранее в ЦИК. Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%, проголосовали 16,037 миллиона человек. По уточненным данным, на выборах имели право голоса 19,86 миллиона избирателей.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев. По мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.
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В миреУзбекистанОБСЕВыборы президента Узбекистана — 2021
 
 
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