https://ria.ru/20211025/vybory-1756112516.html

Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана

Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана - РИА Новости, 25.10.2021

Наблюдатели от ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана прошли с нарушениями, которые указывают на необходимость продолжения демократических реформ, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:43

2021-10-25T12:43

2021-10-25T13:45

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узбекистан

обсе

выборы президента узбекистана — 2021

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Выборы президента Узбекистана прошли с нарушениями, которые указывают на необходимость продолжения демократических реформ, заявил на пресс-конференции спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Рейнхольд Лопатка.Выборы президента прошли в Узбекистане в воскресенье. Они признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33%."День голосования прошел мирно. Но мы наблюдали значительные процедурные нарушения", - сказал Лопатка. В частности, по его словам, "кандидаты в президенты были лишены возможности выступить с критикой действующего главы государства", и "несмотря на некоторую открытость СМИ, право жителей страны на свободное высказывание мнения остается ограничено"."Наши наблюдения показывают, что в Узбекистане были проведены важные реформы, но демократия – это долгий и сложный процесс… Узбекистану нужно продолжать двигаться в этом направлении. Эти выборы показали, что демократические реформы последних лет должны быть продолжены, чтобы закрепить то, что уже достигнуто", - заключил наблюдатели.Ранее в понедельник заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации, заявил, что выборы президента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.Предварительные итоги выборов президента Узбекистана Центризбирком огласит 25 октября, сообщили ранее в ЦИК. Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%, проголосовали 16,037 миллиона человек. По уточненным данным, на выборах имели право голоса 19,86 миллиона избирателей.Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") - зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них - действующий президент Шавкат Мирзиеев. По мнению экспертов, он является главным претендентом на победу.

https://ria.ru/20211025/vybory-1756102606.html

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в мире, узбекистан, обсе, выборы президента узбекистана — 2021