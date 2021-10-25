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Посольство США заявило о невмешательстве во внутренние дела Турции
Посольство США заявило о невмешательстве во внутренние дела Турции - РИА Новости, 25.10.2021
Посольство США заявило о невмешательстве во внутренние дела Турции
Посольство США в Турции на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата 10 послов, в том числе США, заявило, что не... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:24
2021-10-25T16:24
в мире
реджеп тайип эрдоган
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финляндия
франция
мид турции
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АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Посольство США в Турции на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата 10 послов, в том числе США, заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран."Мы привержены статье 41 Венской конвенции о невмешательстве во внутренние дела стран", - говорится в сообщении посольства США.Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить турецкого правозащитника Осману Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить правозащитника Кавалу.Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/turtsiya-1756136362.html
https://ria.ru/20211022/erdogan-1755809851.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, норвегия, турция, финляндия, франция, мид турции
16:24 25.10.2021
 
Посольство США заявило о невмешательстве во внутренние дела Турции

Посольство США после слов Эрдогана заявило о невмешательстве во внутренние дела Турции

© AP Photo / Burhan OzbiliciПосольство США в Анкаре, Турция
Посольство США в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Посольство США в Турции на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата 10 послов, в том числе США, заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран.
"Мы привержены статье 41 Венской конвенции о невмешательстве во внутренние дела стран", - говорится в сообщении посольства США.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 14:34В мире
В Евросоюзе прокомментировали угрозы Эрдогана выслать послов десяти стран
Посольства 10 стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – ранее выступили с призывом к Турции освободить турецкого правозащитника Осману Кавалу. После этого МИД Турции подтвердил вызов послов этих стран, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран, призвавших освободить правозащитника Кавалу.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 15:13
Эрдоган призвал тюркоязычные страны создавать независимые СМИ
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганНорвегияТурцияФинляндияФранцияМИД Турции
 
 
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