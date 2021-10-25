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В Одессе суд обязал воров прочесть "Приключения Тома Сойера"
В Одессе суд обязал воров прочесть "Приключения Тома Сойера" - РИА Новости, 25.10.2021
В Одессе суд обязал воров прочесть "Приключения Тома Сойера"
Малиновский районный суд Одессы приговорил двух воров после кражи автомагнитол к году условно, а также обязал их прочесть стихи Тараса Шевченко и "Приключения... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:43
2021-10-25T16:04
происшествия
украина
одесса
федор достоевский
тарас шевченко
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы приговорил двух воров после кражи автомагнитол к году условно, а также обязал их прочесть стихи Тараса Шевченко и "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, чтобы развить понимание отношений собственности и общечеловеческих ценностей, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.По данным материалов дела, двое граждан 23 и 19 лет проникли на территорию автостоянки и украли там из автомобиля ВАЗ автомагнитолу, три динамика и рычаг коробки передач, а также из автомобиля "Волга" - автомагнитолу. Вина подсудимых была доказана в полном объеме."Учитывая личности обоих обвиняемых, их очень ограниченное развитие и образование, отсутствие понимания отношений собственности, отношений между людьми и непонимание общечеловеческих ценностей, в том числе которые закладываются родителями ребенка в детстве, назначить наказание с определенными особенностями... Суд считает, что на обвиняемых необходимо дополнительно возложить... обязанность... придерживаться установленных судом требований о совершении определенных действий, которые будут заключаться в чтении книг", - говорится в судебном решении.Суд принял во внимание, что подсудимые ранее не были судимы, у одного из них есть жена и ребенок. Также подсудимые признали свою вину и сотрудничали со следствием. Они сказали, что на такой шаг их заставило пойти отсутствие денег. Суд приговорил двух парней к трем годам лишения свободы, но заменил наказание на год условно с дополнительными обязанностями. В частности, им нужно прочитать "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, "Белый Клык" Джека Лондона и стих "Минають дни, минають ночи" (Проходят дни, проходят ночи) Тараса Шевченко.В мотивировочной части решения суд указал, что "по мнению Федора Достоевского, перестать читать книги – значит перестать мыслить. Чтение определенных судом произведений станет для обвиняемых стимулом для мышления и познания мира".
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происшествия, украина, одесса, федор достоевский, тарас шевченко
15:43 25.10.2021 (обновлено: 16:04 25.10.2021)
 
В Одессе суд обязал воров прочесть "Приключения Тома Сойера"

Одесский суд обязал воров читать Твена и Шевченко "для понимания отношений собственности"

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы приговорил двух воров после кражи автомагнитол к году условно, а также обязал их прочесть стихи Тараса Шевченко и "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, чтобы развить понимание отношений собственности и общечеловеческих ценностей, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.
По данным материалов дела, двое граждан 23 и 19 лет проникли на территорию автостоянки и украли там из автомобиля ВАЗ автомагнитолу, три динамика и рычаг коробки передач, а также из автомобиля "Волга" - автомагнитолу. Вина подсудимых была доказана в полном объеме.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 15:44
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"Учитывая личности обоих обвиняемых, их очень ограниченное развитие и образование, отсутствие понимания отношений собственности, отношений между людьми и непонимание общечеловеческих ценностей, в том числе которые закладываются родителями ребенка в детстве, назначить наказание с определенными особенностями... Суд считает, что на обвиняемых необходимо дополнительно возложить... обязанность... придерживаться установленных судом требований о совершении определенных действий, которые будут заключаться в чтении книг", - говорится в судебном решении.
Суд принял во внимание, что подсудимые ранее не были судимы, у одного из них есть жена и ребенок. Также подсудимые признали свою вину и сотрудничали со следствием. Они сказали, что на такой шаг их заставило пойти отсутствие денег. Суд приговорил двух парней к трем годам лишения свободы, но заменил наказание на год условно с дополнительными обязанностями. В частности, им нужно прочитать "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, "Белый Клык" Джека Лондона и стих "Минають дни, минають ночи" (Проходят дни, проходят ночи) Тараса Шевченко.
В мотивировочной части решения суд указал, что "по мнению Федора Достоевского, перестать читать книги – значит перестать мыслить. Чтение определенных судом произведений станет для обвиняемых стимулом для мышления и познания мира".
 
ПроисшествияУкраинаОдессаФедор ДостоевскийТарас Шевченко
 
 
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