https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756142923.html

Генконсульство прокомментировало задержание в Турции россиян за поджог леса

Генконсульство прокомментировало задержание в Турции россиян за поджог леса - РИА Новости, 25.10.2021

Генконсульство прокомментировало задержание в Турции россиян за поджог леса

Дата суда по делу арестованных в турецкой Анталье за поджог леса семи российских туристов еще не назначена, он пройдет в течение месяца после задержания,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:07

2021-10-25T15:07

2021-10-25T15:15

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АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Дата суда по делу арестованных в турецкой Анталье за поджог леса семи российских туристов еще не назначена, он пройдет в течение месяца после задержания, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ."Россияне находятся в тюрьме. Дата заседания не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания. Сейчас главное - работа адвокатов. Они могут в установленном порядке оспорить заключение под стражу", - сказал собеседник агентства в российской дипмиссии.Как ранее сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ, семь российских туристов были задержаны по подозрению в поджоге леса во время похода по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. В воскресенье состоялось заседание суда, который принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу. По информации агентства Anadolu, туристы развели костер в районе, где позднее возник лесной пожар.

https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756113347.html

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"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции "Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции 2021-10-25T15:07 true PT0M36S

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в мире, турция, анталья (провинция), россия, новости - туризм