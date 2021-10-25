https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756142923.html
Генконсульство прокомментировало задержание в Турции россиян за поджог леса
Генконсульство прокомментировало задержание в Турции россиян за поджог леса - РИА Новости, 25.10.2021
Генконсульство прокомментировало задержание в Турции россиян за поджог леса
Дата суда по делу арестованных в турецкой Анталье за поджог леса семи российских туристов еще не назначена, он пройдет в течение месяца после задержания,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:07
2021-10-25T15:07
2021-10-25T15:15
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АНКАРА, 25 окт - РИА Новости. Дата суда по делу арестованных в турецкой Анталье за поджог леса семи российских туристов еще не назначена, он пройдет в течение месяца после задержания, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ."Россияне находятся в тюрьме. Дата заседания не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания. Сейчас главное - работа адвокатов. Они могут в установленном порядке оспорить заключение под стражу", - сказал собеседник агентства в российской дипмиссии.Как ранее сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ, семь российских туристов были задержаны по подозрению в поджоге леса во время похода по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи. В воскресенье состоялось заседание суда, который принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу. По информации агентства Anadolu, туристы развели костер в районе, где позднее возник лесной пожар.
https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756113347.html
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"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции
"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции
2021-10-25T15:07
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РИА Новости
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15:07 25.10.2021 (обновлено: 15:15 25.10.2021)
Генконсульство прокомментировало задержание в Турции россиян за поджог леса
Генконсульство: даты суда над россиянами, задержанными в Турции за поджог леса, еще нет