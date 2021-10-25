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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756136021.html
Стали известны подробности задержания россиян в Турции за поджог леса
Стали известны подробности задержания россиян в Турции за поджог леса - РИА Новости, 25.10.2021
Стали известны подробности задержания россиян в Турции за поджог леса
Семь российских туристов, арестованных в турецкой Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса, развели костер в районе Коньялты, где позднее возник лесной РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:33
2021-10-25T15:16
туризм
в мире
анталья (провинция)
россия
лесные пожары в турции
новости - туризм
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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Семь российских туристов, арестованных в турецкой Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса, развели костер в районе Коньялты, где позднее возник лесной пожар, передает агентство Anadolu.Эту информацию сообщили сотрудникам жандармерии местные жители, после чего россиян задержали. Огонь удалось потушить, для этого использовали самолет, три вертолета и пять машин.Как ранее сообщили РИА Новости в российском консульстве, инцидент произошел в субботу, когда туристы совершали поход по маршруту "Ликийская тропа". После задержания сотрудник диппредставительства посетил россиян. Он разъяснил им правовые аспекты предстоящего разбирательства.В воскресенье состоялось заседание суда, который принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить обвиняемых под стражу.Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.
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РИА Новости
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60
"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции
"Нас закрывают в тюрьму" – россиян судят за поджог лесов в Турции
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в мире, анталья (провинция), россия, лесные пожары в турции, новости - туризм
14:33 25.10.2021 (обновлено: 15:16 25.10.2021)
 
Стали известны подробности задержания россиян в Турции за поджог леса

Арестованные в Турции россияне развели костер в районе, где позже начался пожар

Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Семь российских туристов, арестованных в турецкой Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса, развели костер в районе Коньялты, где позднее возник лесной пожар, передает агентство Anadolu.
Эту информацию сообщили сотрудникам жандармерии местные жители, после чего россиян задержали. Огонь удалось потушить, для этого использовали самолет, три вертолета и пять машин.
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Как ранее сообщили РИА Новости в российском консульстве, инцидент произошел в субботу, когда туристы совершали поход по маршруту "Ликийская тропа". После задержания сотрудник диппредставительства посетил россиян. Он разъяснил им правовые аспекты предстоящего разбирательства.
В воскресенье состоялось заседание суда, который принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить обвиняемых под стражу.
Турецкая полиция пристально следит за соблюдением природоохранного законодательства. Минувшим летом на юге страны произошли масштабные лесные пожары, затронувшие 30 провинций. Погибли около десяти человек, пострадали сотни. Наряду с климатическими факторами власти рассматривают версию умышленного поджога, к расследованию привлекли разведку.
Лесные пожары в Турции
29 июля, 20:29Инфографика
Лесные пожары в Турции
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ТуризмВ миреАнталья (провинция)РоссияЛесные пожары в ТурцииНовости - Туризм
 
 
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