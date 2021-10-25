02:26 25.10.2021 (обновлено: 09:51 25.10.2021)
"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка
"Ъ": производители круп заявили о росте цен на гречку, хлопья и овсянку на 10-20% в ноябре
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В России на 10-20 процентов могут вырасти цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в среде производителей.
"Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за один килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая", — отмечается в публикации.
Как говорится в статье, крупный производитель "Роса" заявил партнерам о подорожании с 4 ноября большей части позиций на 10-20 процентов. В сети "Верный" рассказали изданию, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15 процентов.
Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" также отметил, что себестоимость производства круп увеличилась. По словам собеседника газеты, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100 процентов, а отечественного сырья — в пределах 30 процентов. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.
Помимо этого, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что подорожание гречки может быть обусловлено плохим качеством урожая этого вида крупы в Алтайском крае — основном поставщике гречки на внутреннем рынке. А в Минсельхозе, в свою очередь, указали на амортизацию роста стоимости продукции со стороны производителей продуктов питания за счет собственной прибыли с 2020 года. При этом, по информации ведомства, в 2021 году посевные площади под гречкой выросли на 12,1 процента.
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