https://ria.ru/20211025/tseny-1756060092.html

"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка

"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка - РИА Новости, 25.10.2021

"Ъ": в России подорожают гречка и овсянка

В России на 10-20 процентов могут вырасти цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в среде... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T02:26

2021-10-25T02:26

2021-10-25T09:51

экономика

общество

алтайский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

дмитрий рылько

верный

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В России на 10-20 процентов могут вырасти цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в среде производителей.Как говорится в статье, крупный производитель "Роса" заявил партнерам о подорожании с 4 ноября большей части позиций на 10-20 процентов. В сети "Верный" рассказали изданию, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15 процентов.Представитель агрохолдинга "АФГ Националь" также отметил, что себестоимость производства круп увеличилась. По словам собеседника газеты, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100 процентов, а отечественного сырья — в пределах 30 процентов. Основное повышение цен наблюдается по гречке, минимальное — по рису.Помимо этого, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что подорожание гречки может быть обусловлено плохим качеством урожая этого вида крупы в Алтайском крае — основном поставщике гречки на внутреннем рынке. А в Минсельхозе, в свою очередь, указали на амортизацию роста стоимости продукции со стороны производителей продуктов питания за счет собственной прибыли с 2020 года. При этом, по информации ведомства, в 2021 году посевные площади под гречкой выросли на 12,1 процента.

https://ria.ru/20211024/urozhay-1755960013.html

алтайский край

россия

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экономика, общество, алтайский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий рылько, верный