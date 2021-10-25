https://ria.ru/20211025/tseny-1755902780.html
Эксперт рассказал о замедлении роста цен на лекарства
Эксперт рассказал о замедлении роста цен на лекарства - РИА Новости, 25.10.2021
Эксперт рассказал о замедлении роста цен на лекарства
Рост цен на лекарственные препараты в России за январь — июнь 2021 года составил 7,6 процента, но по итогам сентября годовая инфляция в этой сфере снизилась до... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T01:15
2021-10-25T01:15
2021-10-25T01:15
общество
медицина
россия
николай беспалов
rnc pharma
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рост цен на лекарственные препараты в России за январь — июнь 2021 года составил 7,6 процента, но по итогам сентября годовая инфляция в этой сфере снизилась до 7,1 процента. Об этом "Прайму" рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.По его словам, главными причинами роста цен на медикаменты стали фармацевтических субстанций на фоне ослабления рубля, ажиотажный спрос на отдельные препараты, влияние системы маркировки и пересмотр цен на препараты ЖНВЛП.По мнению эксперта, главным фактором повышения цен на лекарства до конца года будет увеличение спроса в связи с ростом заболеваемости."Скорее всего, четвертый квартал года будет сопровождаться ростом инфляции, но о каких величинах будет идти речь, пока сказать очень сложно", — заключил Беспалов.
https://ria.ru/20210713/lekarstva-1741011304.html
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общество, медицина, россия, николай беспалов, rnc pharma
Эксперт рассказал о замедлении роста цен на лекарства
Эксперт Беспалов: в России рост цен на лекарства за январь — июнь 2021 года составил 7,6%