https://ria.ru/20211025/tseny-1755902780.html

Эксперт рассказал о замедлении роста цен на лекарства

Эксперт рассказал о замедлении роста цен на лекарства - РИА Новости, 25.10.2021

Эксперт рассказал о замедлении роста цен на лекарства

Рост цен на лекарственные препараты в России за январь — июнь 2021 года составил 7,6 процента, но по итогам сентября годовая инфляция в этой сфере снизилась до... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T01:15

2021-10-25T01:15

2021-10-25T01:15

общество

медицина

россия

николай беспалов

rnc pharma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b8cb4ead05cdfc2c9e2b38e1780f35.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рост цен на лекарственные препараты в России за январь — июнь 2021 года составил 7,6 процента, но по итогам сентября годовая инфляция в этой сфере снизилась до 7,1 процента. Об этом "Прайму" рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.По его словам, главными причинами роста цен на медикаменты стали фармацевтических субстанций на фоне ослабления рубля, ажиотажный спрос на отдельные препараты, влияние системы маркировки и пересмотр цен на препараты ЖНВЛП.По мнению эксперта, главным фактором повышения цен на лекарства до конца года будет увеличение спроса в связи с ростом заболеваемости."Скорее всего, четвертый квартал года будет сопровождаться ростом инфляции, но о каких величинах будет идти речь, пока сказать очень сложно", — заключил Беспалов.

https://ria.ru/20210713/lekarstva-1741011304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, россия, николай беспалов, rnc pharma