https://ria.ru/20211025/svetlichnaya-1756136706.html

Светлану Светличную ищет полиция

Полиция проводит проверку после сообщений о пропаже Светличной - РИА Новости, 25.10.2021

Светлану Светличную ищет полиция

Московская полиция начала проверку после сообщений о пропаже 81-летней женщины, пишет РБК. По словам источника, речь идет об актрисе Светлане Светличной. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:36

2021-10-25T14:36

2021-10-25T16:43

культура

происшествия

москва

светлана светличная

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586413574_0:225:3076:1955_1920x0_80_0_0_1c70642a9967052bca7fc32974ba96c9.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Московская полиция начала проверку после сообщений о пропаже 81-летней женщины, пишет РБК. По словам источника, речь идет об актрисе Светлане Светличной.О том, что сын актрисы заявил о ее пропаже, сообщал ранее и источник РИА Новости.При этом сам сын артистки позже заявил, что не обращался к полицейским, отметив, что действительно ничего не знает о местонахождении матери.Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о пропаже Светланы Светличной. Предположительно, она не появлялась дома с 20 октября. Друг актрисы Иван Николаев в беседе с РИА Новости сказал, что Светличная переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/svetlichnaya-1744934268.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, светлана светличная, россия