https://ria.ru/20211025/svetlichnaya-1756136706.html
Светлану Светличную ищет полиция
Полиция проводит проверку после сообщений о пропаже Светличной - РИА Новости, 25.10.2021
Светлану Светличную ищет полиция
Московская полиция начала проверку после сообщений о пропаже 81-летней женщины, пишет РБК. По словам источника, речь идет об актрисе Светлане Светличной. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:36
2021-10-25T14:36
2021-10-25T16:43
культура
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россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Московская полиция начала проверку после сообщений о пропаже 81-летней женщины, пишет РБК. По словам источника, речь идет об актрисе Светлане Светличной.О том, что сын актрисы заявил о ее пропаже, сообщал ранее и источник РИА Новости.При этом сам сын артистки позже заявил, что не обращался к полицейским, отметив, что действительно ничего не знает о местонахождении матери.Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о пропаже Светланы Светличной. Предположительно, она не появлялась дома с 20 октября. Друг актрисы Иван Николаев в беседе с РИА Новости сказал, что Светличная переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/svetlichnaya-1744934268.html
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происшествия, москва, светлана светличная, россия
14:36 25.10.2021 (обновлено: 16:43 25.10.2021)
Полиция проводит проверку после сообщений о пропаже Светличной
Полиция в Москве проводит проверку после сообщений о пропаже Светличной