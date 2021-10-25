https://ria.ru/20211025/svetlichnaya-1756082502.html

Актер Николаев рассказал, куда "пропала" Светличная

Актер Николаев рассказал, куда "пропала" Светличная - РИА Новости, 25.10.2021

Актер Николаев рассказал, куда "пропала" Светличная

Актриса Светлана Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам, о чем не хочет общаться со СМИ, рассказал РИА Новости друг актрисы актёр Иван... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:36

2021-10-25T10:36

2021-10-25T11:24

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москва

светлана светличная

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Актриса Светлана Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам, о чем не хочет общаться со СМИ, рассказал РИА Новости друг актрисы актёр Иван Николаев.Ранее "Московский Комсомолец" сообщил, что Светличная пропала и не появлялась дома с 20 октября.При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что о пропаже Светланы Светличной в полицию заявил ее сын."Пропала 81-летняя женщина в московском районе Богородское, актриса Светлана Светличная", - сказал собеседник агентства.Информацию о пропаже в данном районе женщины такого же года рождения, не называя имен, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По ее информации, по данному факту начата проверка, женщину ищут.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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