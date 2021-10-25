https://ria.ru/20211025/svetlichnaya-1756110982.html

Сын Светличной рассказал правду о ее "пропаже"

Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи" - РИА Новости, 25.10.2021

Сын Светличной рассказал правду о ее "пропаже"

Сын актрисы Светланы Светличной заявил, что не обращался в полицию из-за пропажи матери. Об этом сообщает "Газета.ру". РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:32

2021-10-25T12:32

2021-10-25T14:38

происшествия

светлана светличная

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сын актрисы Светланы Светличной заявил, что не обращался в полицию из-за пропажи матери. Об этом сообщает "Газета.ру".Ранее в СМИ распространили информацию о том, что артистка не появлялась дома с 20 октября, из-за чего ее сын якобы обратился в правоохранительные органы.Информацию о пропаже в этом районе женщины такого же года рождения, не называя имен, подтвердили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. По ее данным, начата проверка.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, светлана светличная