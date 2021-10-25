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Сын Светличной рассказал правду о ее "пропаже"
Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи" - РИА Новости, 25.10.2021
Сын Светличной рассказал правду о ее "пропаже"
Сын актрисы Светланы Светличной заявил, что не обращался в полицию из-за пропажи матери. Об этом сообщает "Газета.ру". РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:32
2021-10-25T12:32
2021-10-25T14:38
происшествия
светлана светличная
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сын актрисы Светланы Светличной заявил, что не обращался в полицию из-за пропажи матери. Об этом сообщает "Газета.ру".Ранее в СМИ распространили информацию о том, что артистка не появлялась дома с 20 октября, из-за чего ее сын якобы обратился в правоохранительные органы.Информацию о пропаже в этом районе женщины такого же года рождения, не называя имен, подтвердили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД. По ее данным, начата проверка.
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происшествия, светлана светличная
12:32 25.10.2021 (обновлено: 14:38 25.10.2021)
Сын Светличной опроверг сообщения об обращении в полицию из-за ее "пропажи"
"Газета.ру": сын Светличной Алексей не писал заявления в полицию из-за пропажи актрисы