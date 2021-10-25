https://ria.ru/20211025/sudan-1756155201.html

Спецпредставитель генсека ООН обеспокоен переворотом в Судане

Спецпредставитель генсека ООН обеспокоен переворотом в Судане - РИА Новости, 25.10.2021

Спецпредставитель генсека ООН обеспокоен переворотом в Судане

Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес обеспокоен сообщениями о перевороте в стране, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:59

2021-10-25T15:59

2021-10-25T15:59

в мире

оон

судан

ситуация в судане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756070999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39ebd2947cdab9a4562c348cea185145.jpg

ООН, 25 окт - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес обеспокоен сообщениями о перевороте в стране, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и вернуться к диалогу, сообщает пресс-служба ООН.Ранее СМИ сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту"."Я глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающемся перевороте и попытках подорвать политический переход в Судане. Задержания премьер-министра, чиновников и политиков, о которых сообщалось, неприемлемы", - приводит пресс-служба слова Пертеса.Спецпредставитель ООН призвал все стороны в Судане проявлять максимальную сдержанность и незамедлительно вернуться к диалогу.Кроме того, он призвал суданские силы безопасности немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан или помещен под домашний арест.

https://ria.ru/20211025/makron-1756132150.html

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, судан, ситуация в судане