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Спецпредставитель генсека ООН обеспокоен переворотом в Судане
Спецпредставитель генсека ООН обеспокоен переворотом в Судане - РИА Новости, 25.10.2021
Спецпредставитель генсека ООН обеспокоен переворотом в Судане
Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес обеспокоен сообщениями о перевороте в стране, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:59
2021-10-25T15:59
2021-10-25T15:59
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ООН, 25 окт - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес обеспокоен сообщениями о перевороте в стране, призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и вернуться к диалогу, сообщает пресс-служба ООН.Ранее СМИ сообщили о помещении премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока под домашний арест. По их данным, задержаны также четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета страны Мухаммед Феки. В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту"."Я глубоко обеспокоен сообщениями о продолжающемся перевороте и попытках подорвать политический переход в Судане. Задержания премьер-министра, чиновников и политиков, о которых сообщалось, неприемлемы", - приводит пресс-служба слова Пертеса.Спецпредставитель ООН призвал все стороны в Судане проявлять максимальную сдержанность и незамедлительно вернуться к диалогу.Кроме того, он призвал суданские силы безопасности немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан или помещен под домашний арест.
https://ria.ru/20211025/makron-1756132150.html
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
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в мире, оон, судан, ситуация в судане
Спецпредставитель генсека ООН обеспокоен переворотом в Судане
Спецпредставитель генсека ООН Пертес обеспокоен переворотом в Судане