https://ria.ru/20211025/sudan-1756120370.html

Военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство

Военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство - РИА Новости, 25.10.2021

Военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство

Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:21

2021-10-25T13:21

2021-10-25T16:48

в мире

судан

абдель фаттах аль-бурхан

ситуация в судане

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КАИР, 25 окт — РИА Новости. Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение. Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов конституционной декларации 2019 года, а на июль 2023-го назначаются выборы.Аль-Бурхан заверил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, а недавнее задержание премьера назвал вынужденным, так как его действия угрожали госбезопасности.Оппозиция охарактеризовала заявление председателя совета как переворот.Ранее стало известно, что люди в форме без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении главу кабмина Абдаллу Хамдука, нескольких министров и чиновников.До этого премьер призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. В крупных городах прошли акции протеста, участники которых требовали, чтобы власть перешла гражданским.Сейчас демонстранты удерживают несколько улиц в Хартуме и жгут покрышки. Военные, в свою очередь, частично отключили интернет и перекрыли выезды из столицы. По последним данным, ранены 12 человек.Обстановка в СуданеВ апреле 2019 года в республике произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме.Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных реформ. Временный Суверенный совет возглавил Абдель Фаттах аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Срок полномочий совета истекает в ноябре.В сентябре военные предотвратили попытку нового переворота, обвинив в организации мятежа сторонников экс-президента аль-Башира. Хамдук тогда указал на необходимость изменений в армии и органах безопасности.Международное сообщество призывает участников противостояния к сдержанности. В Евросоюзе потребовали освободить задержанных сегодня политиков.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

судан

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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира. 2021-10-25T13:21 true PT1M00S

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в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане