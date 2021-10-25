https://ria.ru/20211025/sudan-1756120370.html
Военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство
Военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство - РИА Новости, 25.10.2021
Военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство
Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:21
2021-10-25T13:21
2021-10-25T16:48
в мире
судан
абдель фаттах аль-бурхан
ситуация в судане
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КАИР, 25 окт — РИА Новости. Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение. Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов конституционной декларации 2019 года, а на июль 2023-го назначаются выборы.Аль-Бурхан заверил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, а недавнее задержание премьера назвал вынужденным, так как его действия угрожали госбезопасности.Оппозиция охарактеризовала заявление председателя совета как переворот.Ранее стало известно, что люди в форме без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении главу кабмина Абдаллу Хамдука, нескольких министров и чиновников.До этого премьер призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. В крупных городах прошли акции протеста, участники которых требовали, чтобы власть перешла гражданским.Сейчас демонстранты удерживают несколько улиц в Хартуме и жгут покрышки. Военные, в свою очередь, частично отключили интернет и перекрыли выезды из столицы. По последним данным, ранены 12 человек.Обстановка в СуданеВ апреле 2019 года в республике произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир оказался в тюрьме.Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных реформ. Временный Суверенный совет возглавил Абдель Фаттах аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Срок полномочий совета истекает в ноябре.В сентябре военные предотвратили попытку нового переворота, обвинив в организации мятежа сторонников экс-президента аль-Башира. Хамдук тогда указал на необходимость изменений в армии и органах безопасности.Международное сообщество призывает участников противостояния к сдержанности. В Евросоюзе потребовали освободить задержанных сегодня политиков.
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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице
Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира.
2021-10-25T13:21
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в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане
13:21 25.10.2021 (обновлено: 16:48 25.10.2021)
Военные объявили в Судане ЧП и распустили правительство
Глава переходного военного совета Бурхан объявил в Судане ЧП и распустил правительство
КАИР, 25 окт — РИА Новости.
Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
объявил в стране чрезвычайное положение.
"Объявляю <...> также роспуск Суверенного совета и кабинета министров", — сказал он в телевизионном обращении.
Кроме того, прекращается действие некоторых пунктов конституционной декларации 2019 года, а на июль 2023-го назначаются выборы.
Аль-Бурхан заверил, что вооруженные силы продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству, а недавнее задержание премьера назвал вынужденным, так как его действия угрожали госбезопасности.
Оппозиция охарактеризовала заявление председателя совета как переворот.
Ранее стало известно, что люди в форме без опознавательных знаков увезли в неизвестном направлении главу кабмина Абдаллу Хамдука
, нескольких министров и чиновников.
До этого премьер призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. В крупных городах прошли акции протеста, участники которых требовали, чтобы власть перешла гражданским.
Сейчас демонстранты удерживают несколько улиц в Хартуме
и жгут покрышки. Военные, в свою очередь, частично отключили интернет и перекрыли выезды из столицы. По последним данным, ранены 12 человек.
Обстановка в Судане
В апреле 2019 года в республике произошел военный переворот, вызванный народным недовольством на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир
оказался в тюрьме.
Военные и гражданские договорились о переходном периоде для проведения масштабных реформ. Временный Суверенный совет возглавил Абдель Фаттах аль-Бурхан, Хамдук стал премьером. Срок полномочий совета истекает в ноябре.
В сентябре военные предотвратили попытку нового переворота, обвинив в организации мятежа сторонников экс-президента аль-Башира. Хамдук тогда указал на необходимость изменений в армии и органах безопасности.
Международное сообщество призывает участников противостояния к сдержанности. В Евросоюзе потребовали освободить задержанных сегодня политиков.