https://ria.ru/20211025/sudan-1756104306.html

В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных

В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных - РИА Новости, 25.10.2021

В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных

Ассоциации пилотов, банковских работников и врачей Судана объявили забастовку в знак протеста против военного переворота в стране, сообщается в размещенных на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:10

2021-10-25T12:10

2021-10-25T12:10

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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Ассоциации пилотов, банковских работников и врачей Судана объявили забастовку в знак протеста против военного переворота в стране, сообщается в размещенных на Facebook заявлениях этих организаций."Управляющий комитет Союза суданских летчиков объявляет забастовку и гражданский бойкот, призывая всех своих членов - летчиков и других сотрудников авиационных служб, а также всех граждан выйти на улицы и защитить революцию суданского народа в ответ на военный переворот", - говорится в заявлении Союза суданских летчиков.Ассоциация банковских работников, в свою очередь, обвинила "организаторов переворота" в "желании вернуть Судан к эпохе диктатуры". "Заявляем, что все сотрудники банковского сектора с 25 октября объявляют политическую забастовку и бессрочный гражданский бойкот вплоть до того момента, как наша родина… вернет свободу, демократию и гражданский дух, что без сомнения, скоро произойдет", - указано в заявлении Ассоциации.Ассоциация будет руководить дальнейшими шагами сотрудников, в случае блокировки доступа в интернет и других средств связи для этого будут задействованы альтернативные каналы, указано в заявлении."Центральный комитет врачей Судана объявляет отзыв (сотрудников) из всех больниц, за исключением отделений скорой помощи, и полный отзыв из военных госпиталей", - говорится в полученном РИА Новости заявлении комитета. Медики также призвали к "всеобщему гражданскому бойкоту" под лозунгом "нет военному перевороту".Министерство информации Судана ранее сообщило, что военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука, отказавшегося поддержать переворот. Хамдук призвал граждан защитить революцию, выйдя на улицы. Также задержаны несколько министров правительства Хамдука, губернатор Хартума и другие чиновники.В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. В то же время протестующие перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756077373.html

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

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Военный протест в Судане: заблокированы дороги в столице Провоенные протестующие ненадолго заблокировали основные дороги и мосты в столице Судана в воскресенье на фоне растущей напряженности между генералом и продемократическим движением, которое подпитывало восстание против автократического бывшего президента Омара аль-Башира. 2021-10-25T12:10 true PT1M00S

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в мире, хартум (город), судан, абдалла хамдук