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Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшего мужчину
Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшего мужчину - РИА Новости, 25.10.2021
Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшего мужчину
Мужчину 1951 года рождения извлекли из-под завалов в Набережных Челнах, он в стабильно тяжелом состоянии, сообщил представитель Минздрава Татарстана. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:06
2021-10-25T19:06
2021-10-25T19:19
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Мужчину 1951 года рождения извлекли из-под завалов в Набережных Челнах, он в стабильно тяжелом состоянии, сообщил представитель Минздрава Татарстана.По данным МЧС РФ, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, источник взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."По состоянию на 18.55 мск: из-под завалов в результате взрыва бытового газа в городе Набережные Челны извлекли мужчину 1951 года рождения. Множественные раны. Состояние стабильно тяжелое", - сказал представитель Минздрава журналистам.По его информации, мужчина в настоящее время доставляется в больницу скорой медицинской помощи города.Ранее Минздрав сообщал о двоих пострадавших несовершеннолетних 2010 и 2004 годов рождения.
https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html
набережные челны
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, взрыв в доме в набережных челнах
19:06 25.10.2021 (обновлено: 19:19 25.10.2021)
Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшего мужчину
Пожилого мужчину достали из-под завалов в Набережных Челнах, его состояние тяжелое