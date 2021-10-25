https://ria.ru/20211025/spasenie-1756201483.html

Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшего мужчину

Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшего мужчину - РИА Новости, 25.10.2021

Спасатели извлекли из-под завалов в Набережных Челнах пострадавшего мужчину

Мужчину 1951 года рождения извлекли из-под завалов в Набережных Челнах, он в стабильно тяжелом состоянии, сообщил представитель Минздрава Татарстана. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:06

2021-10-25T19:06

2021-10-25T19:19

происшествия

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

взрыв в доме в набережных челнах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756200828_0:15:890:516_1920x0_80_0_0_101234d18a1c6fc7296e1904ec7ef455.jpg

КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Мужчину 1951 года рождения извлекли из-под завалов в Набережных Челнах, он в стабильно тяжелом состоянии, сообщил представитель Минздрава Татарстана.По данным МЧС РФ, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, источник взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."По состоянию на 18.55 мск: из-под завалов в результате взрыва бытового газа в городе Набережные Челны извлекли мужчину 1951 года рождения. Множественные раны. Состояние стабильно тяжелое", - сказал представитель Минздрава журналистам.По его информации, мужчина в настоящее время доставляется в больницу скорой медицинской помощи города.Ранее Минздрав сообщал о двоих пострадавших несовершеннолетних 2010 и 2004 годов рождения.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html

набережные челны

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, взрыв в доме в набережных челнах