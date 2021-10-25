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Президенты Казахстана и Туркмении подписали договор о делимитации границы
Президенты Казахстана и Туркмении подписали договор о делимитации границы - РИА Новости, 25.10.2021
Президенты Казахстана и Туркмении подписали договор о делимитации границы
Двадцать двусторонних документов, включая договор о делимитации госграницы, подписаны в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркмению,... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:28
2021-10-25T15:28
в мире
казахстан
ссср
туркмения
снг
каспийское море
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 25 окт - РИА Новости. Двадцать двусторонних документов, включая договор о делимитации госграницы, подписаны в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркмению, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.Президент Казахстана в ходе переговоров с главой Туркмении подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в эту страну. "Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели – вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень", – приводит пресс-служба слова Токаева.Отмечается, что по итогам переговоров были подписаны 20 документов, среди них совместное заявление двух президентов, договор о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы.Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, подписан также меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и ряд других документов.После распада СССР значительные участки границ бывших советских республик оставались несогласованными, что являлось причиной регулярных пограничных конфликтов. Протяженность границы между Туркменией и Казахстаном составляет более 400 километров.
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в мире, казахстан, ссср, туркмения, снг, каспийское море, касым-жомарт токаев
15:28 25.10.2021
 
Президенты Казахстана и Туркмении подписали договор о делимитации границы

Главы Казахстана и Туркмении подписали соглашение о режиме государственной границы

© РИА Новости / Анастасия СелянинаГраница России и Казахстана
Граница России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Селянина
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НУР-СУЛТАН, 25 окт - РИА Новости. Двадцать двусторонних документов, включая договор о делимитации госграницы, подписаны в ходе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркмению, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского лидера.
Президент Казахстана в ходе переговоров с главой Туркмении подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в эту страну. "Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели – вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень", – приводит пресс-служба слова Токаева.
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Отмечается, что по итогам переговоров были подписаны 20 документов, среди них совместное заявление двух президентов, договор о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы.
Кроме того, подписаны соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами, подписан также меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и ряд других документов.
После распада СССР значительные участки границ бывших советских республик оставались несогласованными, что являлось причиной регулярных пограничных конфликтов. Протяженность границы между Туркменией и Казахстаном составляет более 400 километров.
 
В миреКазахстанСССРТуркменияСНГКаспийское мореКасым-Жомарт Токаев
 
 
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