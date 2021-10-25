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Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет 28 октября
Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет 28 октября - РИА Новости, 25.10.2021
Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет 28 октября
Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет в Санкт-Петербурге 28 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Ленфильм". РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:50
2021-10-25T12:50
2021-10-25T12:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет в Санкт-Петербурге 28 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Ленфильм".Режиссер скончался 23 октября на 73-м году жизни."Прощание состоится 28 октября в 13.00 на Богословском кладбище", - сообщил собеседник агентства.Александр Рогожкин (родился 3 октября 1949 года в Ленинграде) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед, народный артист РФ. Известен как режиссер таких фильмов, как "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Кукушка" и других.
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Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет 28 октября
Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет в Санкт-Петербурге 28 октября