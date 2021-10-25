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Российских мужчин предупредили о виде рака, который они точно не замечают
Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины - РИА Новости, 25.10.2021
Российских мужчин предупредили о виде рака, который они точно не замечают
Рак молочной железы бывает не только у женщин, но и у мужчин, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный внештатный онколог Минздрава, генеральный... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T02:45
2021-10-25T02:46
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
российская академия наук
здоровье
андрей каприн
рак
онкология
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рак молочной железы бывает не только у женщин, но и у мужчин, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.По его словам, этот вид онкологического заболевания встречается у них редко, однако в таких случаях речь идет об "очень злокачественной" болезни.Врач обратил внимание, что в прошлом году, согласно данным Росстата, от злокачественных новообразований молочной железы умерли 21 462 женщины из 734 тысяч находящихся под наблюдением.Среди россиян, столкнувшихся с этим видом рака, оказалось 172 мужчины, заключил Каприн.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), российская академия наук, здоровье, андрей каприн, рак, онкология, россия
02:45 25.10.2021 (обновлено: 02:46 25.10.2021)
 
Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины

Главный онколог Минздрава Каприн: у мужчин тоже встречается рак молочной железы

© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рак молочной железы бывает не только у женщин, но и у мужчин, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
По его словам, этот вид онкологического заболевания встречается у них редко, однако в таких случаях речь идет об "очень злокачественной" болезни.
"Тут тоже онконастороженность должна быть, потому что эти мужчины должны, как только появляются первые симптомы, какой-то дискомфорт, боли в молочной железе, сразу идти. Чем раньше мы обнаружим, тем лучше", — подчеркнул Каприн.
Врач обратил внимание, что в прошлом году, согласно данным Росстата, от злокачественных новообразований молочной железы умерли 21 462 женщины из 734 тысяч находящихся под наблюдением.
Среди россиян, столкнувшихся с этим видом рака, оказалось 172 мужчины, заключил Каприн.
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ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Российская академия наукЗдоровьеАндрей КапринракОнкологияРоссия
 
 
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