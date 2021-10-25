https://ria.ru/20211025/rak-1756060228.html

Российских мужчин предупредили о виде рака, который они точно не замечают

Главный онколог Минздрава назвал вид рака, который не замечают мужчины - РИА Новости, 25.10.2021

Российских мужчин предупредили о виде рака, который они точно не замечают

Рак молочной железы бывает не только у женщин, но и у мужчин, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный внештатный онколог Минздрава, генеральный... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T02:45

2021-10-25T02:45

2021-10-25T02:46

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

российская академия наук

здоровье

андрей каприн

рак

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рак молочной железы бывает не только у женщин, но и у мужчин, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.По его словам, этот вид онкологического заболевания встречается у них редко, однако в таких случаях речь идет об "очень злокачественной" болезни.Врач обратил внимание, что в прошлом году, согласно данным Росстата, от злокачественных новообразований молочной железы умерли 21 462 женщины из 734 тысяч находящихся под наблюдением.Среди россиян, столкнувшихся с этим видом рака, оказалось 172 мужчины, заключил Каприн.

https://ria.ru/20210922/rak-1751373261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), российская академия наук, здоровье, андрей каприн, рак, онкология, россия