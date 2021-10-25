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Проезд по платным автодорогам подорожает
Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 25.10.2021
Проезд по платным автодорогам подорожает
Министерство транспорта предложило повысить тариф за проезд автомобилей по платным дорогам. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:44
2021-10-25T12:44
авто
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство транспорта предложило повысить тариф за проезд автомобилей по платным дорогам. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.Согласно документу, стоимость может вырасти с 3,65 до восьми рублей за километр по новым дорогам, а по уже действующим — до пяти рублей. Согласно расчета авторов проекта, текущий средний показатель тарифа по России составляет 2,65 рубля за километр, что ниже европейских значений.Минтранс отмечает, что повышение стоимости позволить реализовать сложные проекты и обеспечить возврат внебюджетных средств, привлеченных для строительства дорог.Также планируется увеличить плату за проезд по мостам и путепроводам с 21 до 29 рублей за километр.
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авто, россия
12:44 25.10.2021
 
Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам

Минтранс предложил повысить цену за проезд по платным дорогам до 5-8 рублей за километр

© РИА Новости / Алексей КуденкоПункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министерство транспорта предложило повысить тариф за проезд автомобилей по платным дорогам. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Согласно документу, стоимость может вырасти с 3,65 до восьми рублей за километр по новым дорогам, а по уже действующим — до пяти рублей. Согласно расчета авторов проекта, текущий средний показатель тарифа по России составляет 2,65 рубля за километр, что ниже европейских значений.
Минтранс отмечает, что повышение стоимости позволить реализовать сложные проекты и обеспечить возврат внебюджетных средств, привлеченных для строительства дорог.
Также планируется увеличить плату за проезд по мостам и путепроводам с 21 до 29 рублей за километр.
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