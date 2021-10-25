https://ria.ru/20211025/poltavets-1756058582.html

Знакомого фигурантов дела "Сети"* Полтавца объявили в розыск

Знакомого фигурантов дела "Сети"* Полтавца объявили в розыск - РИА Новости, 25.10.2021

Знакомого фигурантов дела "Сети"* Полтавца объявили в розыск

Знакомого фигурантов дела террористической организации "Сеть"* Алексея Полтавца объявили в розыск по статье Уголовного кодекса, следует из базы данных МВД РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T01:33

2021-10-25T01:33

2021-10-25T01:33

происшествия

санкт-петербург

пенза

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский окружной военный суд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Знакомого фигурантов дела террористической организации "Сеть"* Алексея Полтавца объявили в розыск по статье Уголовного кодекса, следует из базы данных МВД РФ.В феврале 2020 года в СМИ появилась информация об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети"*. В том числе материал был основан на словах Алексея Полтавца, общавшегося, по информации СМИ, с участниками "Сети"* и после уехавшего за границу. Как рассказывал Полтавец, он с одним из осужденных по делу "Сети"* якобы убил Левченко и Дорофеева. Тогда были возбуждены уголовные дела об убийстве.Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в феврале 2020 года приговорил семерых подсудимых по делу к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200306/1568209500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, пенза, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский окружной военный суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, екатерина левченко