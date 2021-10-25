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Знакомого фигурантов дела "Сети"* Полтавца объявили в розыск
Знакомого фигурантов дела "Сети"* Полтавца объявили в розыск - РИА Новости, 25.10.2021
Знакомого фигурантов дела "Сети"* Полтавца объявили в розыск
Знакомого фигурантов дела террористической организации "Сеть"* Алексея Полтавца объявили в розыск по статье Уголовного кодекса, следует из базы данных МВД РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T01:33
2021-10-25T01:33
происшествия
санкт-петербург
пенза
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский окружной военный суд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Знакомого фигурантов дела террористической организации "Сеть"* Алексея Полтавца объявили в розыск по статье Уголовного кодекса, следует из базы данных МВД РФ.В феврале 2020 года в СМИ появилась информация об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети"*. В том числе материал был основан на словах Алексея Полтавца, общавшегося, по информации СМИ, с участниками "Сети"* и после уехавшего за границу. Как рассказывал Полтавец, он с одним из осужденных по делу "Сети"* якобы убил Левченко и Дорофеева. Тогда были возбуждены уголовные дела об убийстве.Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в феврале 2020 года приговорил семерых подсудимых по делу к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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происшествия, санкт-петербург, пенза, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский окружной военный суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, екатерина левченко
01:33 25.10.2021
 
Знакомого фигурантов дела "Сети"* Полтавца объявили в розыск

МВД объявило в розыск знакомого фигурантов дела "Сети"* Алексея Полтавца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Знакомого фигурантов дела террористической организации "Сеть"* Алексея Полтавца объявили в розыск по статье Уголовного кодекса, следует из базы данных МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в сообщении на сайте ведомства. О какой статье идет речь, не уточняется. Полтавец не является фигурантом дела "Сети"*.
В феврале 2020 года в СМИ появилась информация об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети"*. В том числе материал был основан на словах Алексея Полтавца, общавшегося, по информации СМИ, с участниками "Сети"* и после уехавшего за границу. Как рассказывал Полтавец, он с одним из осужденных по делу "Сети"* якобы убил Левченко и Дорофеева. Тогда были возбуждены уголовные дела об убийстве.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в феврале 2020 года приговорил семерых подсудимых по делу к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети - РИА Новости, 1920, 06.03.2020
6 марта 2020, 08:00
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПензаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский окружной военный судМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияЕкатерина Левченко
 
 
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