https://ria.ru/20211025/peterburg-1756066912.html
В Санкт-Петербурге загорелся автосервис
В Санкт-Петербурге загорелся автосервис - РИА Новости, 25.10.2021
В Санкт-Петербурге загорелся автосервис
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Автосервис горит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T08:20
2021-10-25T08:20
2021-10-25T08:20
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Автосервис горит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.Ранг пожара повышен до №2. Работают 8 единиц техники и 33 человека от МЧС.
https://ria.ru/20211024/pozhar-1756053796.html
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Санкт-Петербурге загорелся автосервис
Автосервис загорелся в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга