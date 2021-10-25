В Санкт-Петербурге загорелся автосервис

"В 07:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, улица Коммуны дом 16. Горит в 2-3 этажном, размером 70х100 метров здании автосервиса-автосалона. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.