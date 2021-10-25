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В Петербурге назвали условие отмены ограничений по COVID-19

В Петербурге назвали условие отмены ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021

В Петербурге назвали условие отмены ограничений по COVID-19

Новые ограничения по COVID-19 будут действовать до тех пор, пока прививки не сделают 80% от подлежащего вакцинации населения, сообщила начальник отдела... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:53

2021-10-25T14:53

2021-10-25T15:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Новые ограничения по COVID-19 будут действовать до тех пор, пока прививки не сделают 80% от подлежащего вакцинации населения, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.Чхинджерия добавила, что в дальнейшем прививочная кампания против COVID-19 будет проводиться ежегодно, как это делается при гриппе."У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем", — подчеркнула чиновница.В субботу городские власти ужесточили ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Меры, которые, согласно указу губернатора Александра Беглова, будут действовать с 30 октября по 7 ноября, предусматривают:Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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