14:53 25.10.2021 (обновлено: 15:23 25.10.2021)
В Петербурге назвали условие отмены ограничений по COVID-19
Власти Петербурга снимут ограничения по COVID-19 после вакцинации 80% населения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Новые ограничения по COVID-19 будут действовать до тех пор, пока прививки не сделают 80% от подлежащего вакцинации населения, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
"Поставлена задача привить не менее 80 процентов. Это общее требование… Добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру", — заявила она.
Чхинджерия добавила, что в дальнейшем прививочная кампания против COVID-19 будет проводиться ежегодно, как это делается при гриппе.
"У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем", — подчеркнула чиновница.
В субботу городские власти ужесточили ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Меры, которые, согласно указу губернатора Александра Беглова, будут действовать с 30 октября по 7 ноября, предусматривают:
- —приостановку работы большинства заведений общепита;
- —временное прекращение работы объектов розничной торговли (кроме аптек, заправок, а также магазинов с продовольствием и товарами первой необходимости);
- —закрытие салонов красоты, СПА и массажных салонов, работать продолжат только парикмахерские;
- —приостановку работы фитнес-центров, бассейнов, аттракционов и других предприятий из сферы развлечений и досугов;
- —музеи и театры будут доступны только для посетителей с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию, либо со справками о медотводе;
- —для заселения в гостиницы и пансионаты также потребуется QR-код или отрицательный ПЦР-тест.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.