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В Петербурге назвали условие отмены ограничений по COVID-19
В Петербурге назвали условие отмены ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 25.10.2021
В Петербурге назвали условие отмены ограничений по COVID-19
Новые ограничения по COVID-19 будут действовать до тех пор, пока прививки не сделают 80% от подлежащего вакцинации населения, сообщила начальник отдела... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:53
2021-10-25T15:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Новые ограничения по COVID-19 будут действовать до тех пор, пока прививки не сделают 80% от подлежащего вакцинации населения, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.Чхинджерия добавила, что в дальнейшем прививочная кампания против COVID-19 будет проводиться ежегодно, как это делается при гриппе."У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем", — подчеркнула чиновница.В субботу городские власти ужесточили ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Меры, которые, согласно указу губернатора Александра Беглова, будут действовать с 30 октября по 7 ноября, предусматривают:Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм, туризм
14:53 25.10.2021 (обновлено: 15:23 25.10.2021)
 
В Петербурге назвали условие отмены ограничений по COVID-19

Власти Петербурга снимут ограничения по COVID-19 после вакцинации 80% населения

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗдание Правительства в Санкт-Петербурге
Здание Правительства в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Новые ограничения по COVID-19 будут действовать до тех пор, пока прививки не сделают 80% от подлежащего вакцинации населения, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

"Поставлена задача привить не менее 80 процентов. Это общее требование… Добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру", — заявила она.

Чхинджерия добавила, что в дальнейшем прививочная кампания против COVID-19 будет проводиться ежегодно, как это делается при гриппе.
"У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем", — подчеркнула чиновница.
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
В субботу городские власти ужесточили ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуации. Меры, которые, согласно указу губернатора Александра Беглова, будут действовать с 30 октября по 7 ноября, предусматривают:
  • приостановку работы большинства заведений общепита;
  • временное прекращение работы объектов розничной торговли (кроме аптек, заправок, а также магазинов с продовольствием и товарами первой необходимости);
  • закрытие салонов красоты, СПА и массажных салонов, работать продолжат только парикмахерские;
  • приостановку работы фитнес-центров, бассейнов, аттракционов и других предприятий из сферы развлечений и досугов;
  • музеи и театры будут доступны только для посетителей с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию, либо со справками о медотводе;
  • для заселения в гостиницы и пансионаты также потребуется QR-код или отрицательный ПЦР-тест.
Ранее Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю ноября, разрешив регионам с трудной эпидемической обстановкой ввести такую меру раньше.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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