https://ria.ru/20211025/nyu-york-1756211539.html

В Нью-Йорке перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена

В Нью-Йорке перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена - РИА Новости, 25.10.2021

В Нью-Йорке перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена

Все полосы движения по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена в Нью-Йорке перекрыты из-за протестов в городе, сообщил департамент полиции Нью-Йорка на своей... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:38

2021-10-25T20:38

2021-10-25T20:38

в мире

манхэттен

нью-йорк (город)

билл де блазио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155512/12/1555121298_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ac34e35ed58da021d05a4fb919328d9.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 25 окт - РИА Новости. Все полосы движения по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена в Нью-Йорке перекрыты из-за протестов в городе, сообщил департамент полиции Нью-Йорка на своей странице в Twitter.Местные СМИ сообщают в понедельник, что в городе проходят акции протестов против обязательной вакцинации для сотрудников госсектора, а также демонстрации с призывом к действиям для борьбы с климатическими изменениями."Из-за протестов в настоящее время перекрыты все полосы движения в сторону Манхэттена по Бруклинскому мосту", - говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников госсектора – городские служащие должны к 29 октября привиться хотя бы одной дозой, иначе будут отправлены в неоплачиваемый отпуск до момента вакцинации. Городские служащие получат дополнительные 500 долларов в зарплату за укол первой дозой в центрах вакцинации города в установленный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/tramp-1755085240.html

манхэттен

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, манхэттен, нью-йорк (город), билл де блазио