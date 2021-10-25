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В Нью-Йорке перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена
В Нью-Йорке перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена - РИА Новости, 25.10.2021
В Нью-Йорке перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена
Все полосы движения по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена в Нью-Йорке перекрыты из-за протестов в городе, сообщил департамент полиции Нью-Йорка на своей... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:38
2021-10-25T20:38
в мире
манхэттен
нью-йорк (город)
билл де блазио
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НЬЮ-ЙОРК, 25 окт - РИА Новости. Все полосы движения по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена в Нью-Йорке перекрыты из-за протестов в городе, сообщил департамент полиции Нью-Йорка на своей странице в Twitter.Местные СМИ сообщают в понедельник, что в городе проходят акции протестов против обязательной вакцинации для сотрудников госсектора, а также демонстрации с призывом к действиям для борьбы с климатическими изменениями."Из-за протестов в настоящее время перекрыты все полосы движения в сторону Манхэттена по Бруклинскому мосту", - говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников госсектора – городские служащие должны к 29 октября привиться хотя бы одной дозой, иначе будут отправлены в неоплачиваемый отпуск до момента вакцинации. Городские служащие получат дополнительные 500 долларов в зарплату за укол первой дозой в центрах вакцинации города в установленный срок.
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в мире, манхэттен, нью-йорк (город), билл де блазио
20:38 25.10.2021
 
В Нью-Йорке перекрыли движение по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена

Полиция Нью-Йорка: движение по Бруклинскому мосту частично перекрыто из-за протестов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкВид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост
Вид на ночной Нью-Йорк и Бруклинский мост - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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НЬЮ-ЙОРК, 25 окт - РИА Новости. Все полосы движения по Бруклинскому мосту в сторону Манхэттена в Нью-Йорке перекрыты из-за протестов в городе, сообщил департамент полиции Нью-Йорка на своей странице в Twitter.
Местные СМИ сообщают в понедельник, что в городе проходят акции протестов против обязательной вакцинации для сотрудников госсектора, а также демонстрации с призывом к действиям для борьбы с климатическими изменениями.
"Из-за протестов в настоящее время перекрыты все полосы движения в сторону Манхэттена по Бруклинскому мосту", - говорится в сообщении полиции Нью-Йорка.
Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для сотрудников госсектора – городские служащие должны к 29 октября привиться хотя бы одной дозой, иначе будут отправлены в неоплачиваемый отпуск до момента вакцинации. Городские служащие получат дополнительные 500 долларов в зарплату за укол первой дозой в центрах вакцинации города в установленный срок.
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