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Генсек НАТО высказался о возможности вступления Финляндии в альянс
Генсек НАТО высказался о возможности вступления Финляндии в альянс - РИА Новости, 25.10.2021
Генсек НАТО высказался о возможности вступления Финляндии в альянс
Двери НАТО открыты для Финляндии, но решение о членстве в альянсе остается за этой страной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:18
2021-10-25T13:18
2021-10-25T13:18
в мире
йенс столтенберг
финляндия
нато
саули ниинисте
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Двери НАТО открыты для Финляндии, но решение о членстве в альянсе остается за этой страной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Хельсинки с финским президентом Саули Ниинистё."Двери альянса открыты, но это должно быть решение Финляндии", - сказал Столтенберг.Он также ответил на вопрос о том, вмешается ли альянс в том случает, если будет совершено вооруженное нападение на Финляндию. "Финляндия является партнером, но не членом НАТО. Пятая статья (Североатлантического договора) указывает на то, что атака против одного члена будет считаться атакой против альянса. Если вы не член альянса, то статья 5 (о коллективной обороне) не применяется. В этом и заключается отличие статуса партнера", - пояснил Столтенберг.Но он подчеркнул, что НАТО активно работает с Финляндией, рассчитывает на эту страну. "Мы работаем вместе с Финляндией. Мы увеличили совместимость, чтобы лучше взаимодействовать, НАТО также усилила свое присутствие в Балтийском регионе", - сказал Столтенберг. "Финляндия располагает сильными и эффективными вооруженными силами", - добавил генсек НАТО.Он также заявил, что поддерживает прагматичные отношения Финляндии с Россией и рассчитывает на ее содействие в диалоге НАТО с Москвой. -0-
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, йенс столтенберг, финляндия, нато, саули ниинисте
Генсек НАТО высказался о возможности вступления Финляндии в альянс
Столтенберг: двери НАТО открыты для Финляндии, но решение о членстве остается за ней
БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости.
Двери НАТО
открыты для Финляндии
, но решение о членстве в альянсе остается за этой страной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
на совместной пресс-конференции в Хельсинки
с финским президентом Саули Ниинистё
.
"Двери альянса открыты, но это должно быть решение Финляндии", - сказал Столтенберг.
Он также ответил на вопрос о том, вмешается ли альянс в том случает, если будет совершено вооруженное нападение на Финляндию. "Финляндия является партнером, но не членом НАТО. Пятая статья (Североатлантического договора) указывает на то, что атака против одного члена будет считаться атакой против альянса. Если вы не член альянса, то статья 5 (о коллективной обороне) не применяется. В этом и заключается отличие статуса партнера", - пояснил Столтенберг.
Но он подчеркнул, что НАТО активно работает с Финляндией, рассчитывает на эту страну. "Мы работаем вместе с Финляндией. Мы увеличили совместимость, чтобы лучше взаимодействовать, НАТО также усилила свое присутствие в Балтийском регионе", - сказал Столтенберг. "Финляндия располагает сильными и эффективными вооруженными силами", - добавил генсек НАТО.
Он также заявил, что поддерживает прагматичные отношения Финляндии с Россией
и рассчитывает на ее содействие в диалоге НАТО с Москвой
. -0-