https://ria.ru/20211025/moloko-1756060408.html

Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя пить молоко

Россиян предупредили о неожиданной опасности молока - РИА Новости, 25.10.2021

Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя пить молоко

Употребление молока при непереносимости лактозы может привести к старению кожи лица, предупредила в беседе с "АиФ" пластический хирург Лия Гавашели. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T02:49

2021-10-25T02:49

2021-10-25T02:55

общество

здоровье

молоко

россия

лия гавашели

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Употребление молока при непереносимости лактозы может привести к старению кожи лица, предупредила в беседе с "АиФ" пластический хирург Лия Гавашели.По ее словам, с подобной проблемой сталкиваются многие люди.При этом медик предупредила, что у некоторых людей последствия непереносимости лактозы проявляются не так ярко, но употребление молока приводит к старению кожи лица.Пластический хирург также отметила, что у любителей молока практически всегда есть проблемы с лишним весом.

https://rsport.ria.ru/20210927/moloko-1751973165.html

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2021

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общество, здоровье, молоко, россия, лия гавашели