https://ria.ru/20211025/moloko-1756060408.html
Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя пить молоко
Россиян предупредили о неожиданной опасности молока - РИА Новости, 25.10.2021
Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя пить молоко
Употребление молока при непереносимости лактозы может привести к старению кожи лица, предупредила в беседе с "АиФ" пластический хирург Лия Гавашели. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T02:49
2021-10-25T02:49
2021-10-25T02:55
общество
здоровье
молоко
россия
лия гавашели
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Употребление молока при непереносимости лактозы может привести к старению кожи лица, предупредила в беседе с "АиФ" пластический хирург Лия Гавашели.По ее словам, с подобной проблемой сталкиваются многие люди.При этом медик предупредила, что у некоторых людей последствия непереносимости лактозы проявляются не так ярко, но употребление молока приводит к старению кожи лица.Пластический хирург также отметила, что у любителей молока практически всегда есть проблемы с лишним весом.
https://rsport.ria.ru/20210927/moloko-1751973165.html
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общество, здоровье, молоко, россия, лия гавашели
02:49 25.10.2021 (обновлено: 02:55 25.10.2021)
Россиян предупредили о неожиданной опасности молока
Пластический хирург Гавашели: употребление молока может быть причиной проблем со здоровьем