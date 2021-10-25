https://ria.ru/20211025/lokdaun-1756108503.html

Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября

Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября - РИА Новости, 25.10.2021

Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября

В Санкт-Петербурге пока не рассматривается вопрос о продлении ограничений, которые введены из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября до 7 ноября, сообщил... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:22

2021-10-25T12:22

2021-10-25T12:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге пока не рассматривается вопрос о продлении ограничений, которые введены из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября до 7 ноября, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."Сегодня такого вопроса на повестке дня нет. Оснований для этого тоже мы не видим", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211023/peterburg-1755977014.html

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