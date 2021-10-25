https://ria.ru/20211025/lokdaun-1756108503.html
Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября - РИА Новости, 25.10.2021
Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
В Санкт-Петербурге пока не рассматривается вопрос о продлении ограничений, которые введены из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября до 7 ноября, сообщил... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:22
2021-10-25T12:22
2021-10-25T12:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге пока не рассматривается вопрос о продлении ограничений, которые введены из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября до 7 ноября, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."Сегодня такого вопроса на повестке дня нет. Оснований для этого тоже мы не видим", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211023/peterburg-1755977014.html
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санкт-петербург, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:22 25.10.2021 (обновлено: 12:32 25.10.2021)
Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
Власти Петербурга пока не рассматривают продление локдауна из-за COVID-19 после 7 ноября