https://ria.ru/20211025/lavrov-1756208135.html

Отношений между Россией и НАТО нет, заявил Лавров

Отношений между Россией и НАТО нет, заявил Лавров - РИА Новости, 25.10.2021

Отношений между Россией и НАТО нет, заявил Лавров

Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:02

2021-10-25T20:02

2021-10-25T20:57

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ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я бы и не назвал отношения между Россией и НАТО катастрофическими, потому что чтобы быть катастрофическим нужно иметь что-то. У нас нет никаких отношений с НАТО", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя плохие отношения НАТО и Москвы, назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим другом."НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными (России). Они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", - сказал Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.

https://ria.ru/20211025/nato-1756098723.html

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в мире, нато, россия