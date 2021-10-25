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Отношений между Россией и НАТО нет, заявил Лавров
Отношений между Россией и НАТО нет, заявил Лавров - РИА Новости, 25.10.2021
Отношений между Россией и НАТО нет, заявил Лавров
Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:02
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ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я бы и не назвал отношения между Россией и НАТО катастрофическими, потому что чтобы быть катастрофическим нужно иметь что-то. У нас нет никаких отношений с НАТО", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя плохие отношения НАТО и Москвы, назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим другом."НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными (России). Они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", - сказал Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.
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в мире, нато, россия
20:02 25.10.2021 (обновлено: 20:57 25.10.2021)
 
Отношений между Россией и НАТО нет, заявил Лавров

Лавров: отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, ибо их просто нет

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боливии Рохелио Майтой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТРОМСЁ (Норвегия), 25 окт - РИА Новости. Отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что их просто нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я бы и не назвал отношения между Россией и НАТО катастрофическими, потому что чтобы быть катастрофическим нужно иметь что-то. У нас нет никаких отношений с НАТО", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя плохие отношения НАТО и Москвы, назвал генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим другом.
"НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными (России). Они назвали Россию и Китай угрозой НАТО. Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", - сказал Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.
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