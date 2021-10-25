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Минсельхоз заявил об обеспеченности российского рынка основными видами круп
Минсельхоз заявил об обеспеченности российского рынка основными видами круп - РИА Новости, 25.10.2021
Минсельхоз заявил об обеспеченности российского рынка основными видами круп
В Минсельхозе прокомментировали сообщения о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре могут вырасти на 10-20 процентов. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:29
2021-10-25T09:29
2021-10-25T10:23
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Минсельхозе прокомментировали сообщения о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре могут вырасти на 10-20 процентов.Как писала газета "Коммерсантъ", производители предупреждают о скором подорожании некоторых круп. По словам собеседников издания, рост цен связан с увеличением стоимости сырья и упаковки.В Минсельхозе отметили, что производимых в России круп хватает, чтобы удовлетворить спрос.Кроме того, в этом году посевные площади под гречихой увеличили на 12,1 процента — до 975,9 тысячи гектаров. Это, считают в министерстве, позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке, даже если погодные факторы будут неблагоприятными. По данным на 22 октября, в стране собрали 837,5 тысячи тонн гречихи — это уже на 22 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, хотя еще осталось убрать порядка 13 процентов посевных площадей.Однако, отмечает Минсельхоз, у производителей растениеводческой продукции, в том числе гречихи, а также у переработчиков постоянно растут затраты: повышаются цены на минеральные удобрения, средства защиты растений, топливо, транспорт, электроэнергию, упаковку и тому подобное. "При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли", — подчеркнули в ведомстве.По данным Росстата, за неделю с 12 по 18 октября гречка подорожала на 1,03 процента, а всего с начала года цены на нее поднялись на 14,07 процента.
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общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
09:29 25.10.2021 (обновлено: 10:23 25.10.2021)
Минсельхоз заявил об обеспеченности российского рынка основными видами круп
Минсельхоз заявил о полной обеспеченности российского рынка основными видами круп
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
В Минсельхозе
прокомментировали сообщения о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре могут вырасти на 10-20 процентов.
Как писала газета "Коммерсантъ
", производители предупреждают о скором подорожании некоторых круп. По словам собеседников издания, рост цен связан с увеличением стоимости сырья и упаковки.
В Минсельхозе отметили, что производимых в России круп хватает, чтобы удовлетворить спрос.
"Объемы отечественного производства крупяных культур, в частности гречихи, покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп", — говорится в релизе.
Кроме того, в этом году посевные площади под гречихой увеличили на 12,1 процента — до 975,9 тысячи гектаров. Это, считают в министерстве, позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке, даже если погодные факторы будут неблагоприятными. По данным на 22 октября, в стране собрали 837,5 тысячи тонн гречихи — это уже на 22 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, хотя еще осталось убрать порядка 13 процентов посевных площадей.
Однако, отмечает Минсельхоз, у производителей растениеводческой продукции, в том числе гречихи, а также у переработчиков постоянно растут затраты: повышаются цены на минеральные удобрения, средства защиты растений, топливо, транспорт, электроэнергию, упаковку и тому подобное.
"При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли", — подчеркнули в ведомстве.
По данным Росстата, за неделю с 12 по 18 октября гречка подорожала на 1,03 процента, а всего с начала года цены на нее поднялись на 14,07 процента.