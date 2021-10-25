https://ria.ru/20211025/krupy-1756072960.html

Минсельхоз заявил об обеспеченности российского рынка основными видами круп

Минсельхоз заявил об обеспеченности российского рынка основными видами круп - РИА Новости, 25.10.2021

Минсельхоз заявил об обеспеченности российского рынка основными видами круп

В Минсельхозе прокомментировали сообщения о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре могут вырасти на 10-20 процентов. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:29

2021-10-25T09:29

2021-10-25T10:23

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Минсельхозе прокомментировали сообщения о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья уже в ноябре могут вырасти на 10-20 процентов.Как писала газета "Коммерсантъ", производители предупреждают о скором подорожании некоторых круп. По словам собеседников издания, рост цен связан с увеличением стоимости сырья и упаковки.В Минсельхозе отметили, что производимых в России круп хватает, чтобы удовлетворить спрос.Кроме того, в этом году посевные площади под гречихой увеличили на 12,1 процента — до 975,9 тысячи гектаров. Это, считают в министерстве, позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке, даже если погодные факторы будут неблагоприятными. По данным на 22 октября, в стране собрали 837,5 тысячи тонн гречихи — это уже на 22 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, хотя еще осталось убрать порядка 13 процентов посевных площадей.Однако, отмечает Минсельхоз, у производителей растениеводческой продукции, в том числе гречихи, а также у переработчиков постоянно растут затраты: повышаются цены на минеральные удобрения, средства защиты растений, топливо, транспорт, электроэнергию, упаковку и тому подобное. "При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли", — подчеркнули в ведомстве.По данным Росстата, за неделю с 12 по 18 октября гречка подорожала на 1,03 процента, а всего с начала года цены на нее поднялись на 14,07 процента.

https://ria.ru/20200409/1569783280.html

россия

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общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия