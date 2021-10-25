https://ria.ru/20211025/kosmos-1756081422.html

Ученый рассказал о российском эксперименте с яйцами перепелов на МКС

Ученый рассказал о российском эксперименте с яйцами перепелов на МКС - РИА Новости, 25.10.2021

Ученый рассказал о российском эксперименте с яйцами перепелов на МКС

Ученые обнаружили аномальное развитие эмбрионов перепелов в космосе, а выведенные на орбите птенцы не смогли приспособиться к невесомости, сообщил в интервью... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:29

2021-10-25T10:29

2021-10-25T11:08

российская академия наук

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ученые обнаружили аномальное развитие эмбрионов перепелов в космосе, а выведенные на орбите птенцы не смогли приспособиться к невесомости, сообщил в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.По его словам, ученым очень трудно понять, с чем это связано, так как в космическом полете множество неблагоприятных факторов, в частности, невесомость и радиация.Сычев рассказал, что эксперимент на "Мире" также показал неспособность птенцов перепелов адаптироваться к невесомости. "На Земле вылупившийся птенец сразу же становится самостоятельным и прямоходящим, поэтому для него ощущение опоры очень важно. Когда он ее не ощущает в космосе, то тут же теряет всякую ориентацию", - пояснил он.По его словам, в космосе у птенцов очень быстро все заложенные природой безусловные рефлексы пропадают, птенец даже не может питаться и просто погибает. "Космонавты кормили какое-то время птенцов, держа их в руке, но потом их все же приходилось фиксировать", - добавил ученый.США и Европа проявляют интерес к российскому эксперименту с яйцами перепелов, который планируется провести в 2022 году на Международной космической станции (МКС), сообщил Сычев. "Он (эксперимент – ред.) интересен американцам и европейцам", - сказал он.По его словам, эксперимент имеет значение для будущих межпланетных полетов.Как сообщалось, в 2022 году в российском модуле "Наука" на Международной космической станции (МКС) планируется эксперимент с перепелиными яйцами, которые будут "высиживаться" в инкубаторе в течение двух недель в условиях невесомости и одновременно в условиях земной тяжести, которые будет имитировать центрифуга. Яйца будут фиксироваться на определенных стадиях развития эмбриона – на 3, 7, 10 и 14 сутки, и поэтапно возвращаться на Землю для исследований.Читайте полный текст интервью Владимира Сычева >>

https://ria.ru/20200525/1571931335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)